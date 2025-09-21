Tổng hợp một số đoạn phim ngắn của Alăng Brắc ghi lại cuộc sống, công việc của mình ở quê.

Kể chuyện núi rừng

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, Alăng Brắc (SN 1996, huyện Đông Giang, Quảng Nam cũ, nay là xã Bến Hiên, TP Đà Nẵng) nổi lên như một nhà sáng tạo nội dung được cộng đồng mạng yêu thích.

Trong các video mộc mạc, giản dị của mình, Brắc chia sẻ những câu chuyện núi rừng, nét văn hóa độc đáo của đồng bào Cơ Tu. Brắc đến với công việc này sau biến cố phải dừng việc học vì nghèo khó.

Sau khi rời xa giảng đường đại học, Alăng Brắc về quê và trở thành nhà sáng tạo nội dung

Khi đang theo học năm cuối trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, vì kinh tế khó khăn, Brắc phải nghỉ học để theo đuổi con đường mới.

Brắc kể: “Trước khi đưa ra quyết định nghỉ học, tôi lên kế hoạch về quê sẽ làm nhà sáng tạo nội dung. Bước đầu, tôi ở lại Đà Nẵng đăng kí chạy xe ôm công nghệ để có tiền mua chiếc điện thoại có thể quay phim, chụp ảnh tốt.

Tôi vừa chạy xe ôm vừa trả góp hơn nửa năm thì mua được điện thoại. Có điện thoại, tôi về quê, quay những video về cuộc sống của mình, của người dân ở huyện miền núi Đông Giang rồi đăng tải lên các trang mạng xã hội”.

Trong các đoạn video, Alăng Brắc ghi lại cuộc sống gần gũi thiên nhiên của mình

Đó là những cảnh quay nơi Brắc sinh sống, cảnh công việc anh và người dân nơi đây làm hàng ngày như xuống suối vớt cá mùa lũ, tỉa lúa, tỉa bắp trên nương…

Brắc cũng giới thiệu các phong tục tập quán độc đáo của dân tộc mình như: lễ mừng lúa mới, đón Tết Đoan ngọ, tục chia cơm khi đi rừng…

Các thước phim ghi lại cảnh anh đi rừng đào củ nghệ, củ gừng, hái măng, lấy mật ong… luôn thu hút đông đảo độc giả. Bởi, ngoài ghi lại cảnh hùng vĩ của núi rừng, các đoạn phim này còn cho thấy sự vất vả, nguy hiểm của việc đi rừng, khai thác các sản vật tự nhiên.

Các clip ngắn ghi lại cảnh đi rừng, khai thác sản vật rừng của anh được người xem đặc biệt yêu thích

“Tôi nhớ lần đang quay video đi soi ếch ở con suối trong rừng. Ếch to thường hay bám trên vách đá cao nên tôi cố gắng trèo lên để bắt thì bất ngờ có tảng đá to rơi từ trên xuống. Tôi may mắn tránh được nếu không sẽ gặp chấn thương nặng.

Tuy nhiên, khó khăn, nguy hiểm nhất vẫn là khai thác ong khoái rừng. Công việc này không được phép mắc sai lầm dù là nhỏ nhất, bởi đây là loài ong nguy hiểm bậc nhất rừng rậm Đông Nam Á”, Brắc kể.

Sau gần 4 năm sáng tạo nội dung, Brắc sở hữu nhiều nền tảng mạng xã hội với lượt đăng ký, thích, theo dõi cao. Đặc biệt, kênh TikTok của anh có hơn 900 người theo dõi, hơn 20 triệu lượt thích với các video hàng chục triệu lượt xem.

Hiện, anh sở hữu kênh TikTok 900 người theo dõi, hơn 20 triệu lượt thích với các video hàng chục triệu lượt xem

Giúp dân địa phương thoát nghèo

Để có thêm thu nhập, Brắc giới thiệu, kinh doanh một số mặt hàng nông sản quê hương như: đậu đen xanh lòng, mật ong rừng... trên các nền tảng mạng xã hội của mình.

Tuy nhiên, anh cho biết cuộc sống của mình không có nhiều thay đổi. Brắc vẫn vừa làm nương rẫy vừa sáng tạo nội dung.

Anh cũng tiết lộ thu nhập từ công việc sáng tạo nội dung không cao như nhiều người suy nghĩ. Bằng chứng là anh vẫn chưa sửa được nhà, trả hết số nợ đã vay khi đi học…

Alăng Brắc trong một sự kiện giới thiệu đậu đen xanh lòng, sản phẩm OCOP của địa phương

Dù vậy, khi trở nên nổi tiếng, được nhiều người biết đến, anh quyết định tìm cách hỗ trợ những người xung quanh bằng cách giới thiệu, quảng bá các nông sản địa phương trên các nền tảng mạng xã hội của mình.

Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Alăng Brắc thành lập tổ hợp tác xã đậu đen xanh lòng. Anh là người chịu trách nhiệm thu mua các loại đậu của bà con trong xã với giá tốt, giữ vai trò tạo dựng thương hiệu, giới thiệu mặt hàng này đến người tiêu dùng.

Vừa qua, Brắc cũng đem đậu đen xanh lòng đi đăng ký sản phẩm OCOP và sản phẩm này đạt OCOP 3 sao.

"Mong muốn của tôi là giới thiệu, làm tăng giá trị, giải quyết được đầu ra cho nông sản địa phương. Tôi cũng muốn lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chế biến nông sản, tạo việc làm cho bà con.

Bằng cách này, bà con sẽ có việc làm, có thu nhập để từng bước hướng đến việc xóa đói giảm nghèo", anh nói thêm.

Ông Bhiryu Long, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Bến Hiên, TP Đà Nẵng cho biết: “Tại địa phương, Alăng Brắc không chỉ được biết đến như một nhà sáng tạo nội dung nhiều người yêu mến. Brắc còn có các hoạt động hỗ trợ người dân địa phương. Brắc đang nỗ lực quảng bá đậu đen xanh lòng và một số sản phẩm OCOP khác của địa phương. Đây là các hoạt động có đóng góp tích cực vào công tác giúp bà con xóa đói giảm nghèo”.

Clip, ảnh: NVCC