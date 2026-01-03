Vợ chồng son tập 644

Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Võ Đào Thanh Huy (37 tuổi) và Trần Thị Thúy Loan (26 tuổi). Cặp đôi hiện sống và làm việc ở quê nhà Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp).

Cách đây 2 năm, cặp đôi quen biết nhau qua mạng xã hội. Lần đầu nhìn thấy hình ảnh Thúy Loan chụp cùng người em chơi thân, Thanh Huy đã ấn tượng với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ của cô nàng.

Thanh Huy cưới được vợ xinh đẹp kém 11 tuổi. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, qua những lời giới thiệu ban đầu, Loan cảm thấy Huy không phải tuýp người phù hợp với mình. Cô có chút hoài nghi khi đàng trai đã 35 tuổi mà chưa kết hôn. Tuy nhiên, với sự làm quen nhiệt tình của anh, cô vẫn đồng ý gặp gỡ.

Lần đầu gặp mặt ngoài đời, cái nhìn của Loan về Huy thay đổi hoàn toàn. Cô thấy anh chàng đẹp trai, trẻ hơn tuổi, nói chuyện vui vẻ, hài hước.

“Tôi vốn không thích những cô gái tiểu thư, bánh bèo. Gặp Loan, thấy cô ấy thẳng thắn, rõ ràng, yêu hay ghét cũng nói thẳng, tôi rất ấn tượng”, Huy kể.

Quen nhau được 2 tháng, Loan dẫn Huy về nhà chơi. Khi gặp gỡ bố mẹ Loan, thấy họ là những người hiền lành, chất phác, Huy quý mến và càng muốn vun vén mối quan hệ này.

Cặp đôi trên sóng Vợ chồng son. Ảnh cắt từ clip

Mặt khác, bố mẹ Huy cũng rất yêu mến Loan – cô gái xinh đẹp, lễ phép, hiểu chuyện. Được sự ủng hộ của hai bên gia đình, cặp đôi sớm tiến đến hôn nhân.

Năm 2023, cả hai chính thức về chung một nhà. Cách đây 6 tháng, họ đón em bé đầu lòng.

Thúy Loan chia sẻ, cuộc hôn nhân của cô vốn rất êm đềm. Cặp đôi đã có gần 2 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào, hòa thuận.

Tuy nhiên, sau khi có em bé, nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Huy yêu con và đặc biệt kỹ càng trong việc chăm sóc con. Sự kỹ tính của anh đôi khi khiến Loan thấy ngột ngạt. Khác biệt trong cách chăm em bé khiến cặp đôi cãi vã nhiều hơn.

Ngoài ra, Huy có một vài tật xấu như lầy lội, hay xích mích với mẹ ruột... Loan mong chồng biết thấu hiểu, thông cảm với mẹ, hạn chế tối đa việc cãi mẹ để gia đình vui vẻ, hòa thuận. Bên cạnh đó, cô cũng mong chồng bớt khó tính để mình không cảm thấy bị gò bó trong cuộc sống hôn nhân.

Thúy Loan có cuộc hôn nhân nhiều thăng trầm. Ảnh cắt từ clip

Nhắc đến vợ, Huy thể hiện sự yêu thương, trân trọng trong từng câu nói. Với anh, vợ không có bất cứ tật xấu gì.

“Khi cưới vợ, tôi xác định chấp nhận hết, xem cô ấy như một nửa cuộc đời mình. Điều duy nhất tôi mong muốn là vợ quan tâm đến sức khỏe bản thân nhiều hơn”, Huy chia sẻ.

Trên sóng Vợ chồng son, Huy tặng vợ một chiếc nhẫn lấp lánh kèm theo lời nhắn nhủ ngọt ngào: “Sau này, anh sẽ bớt khó tính lại. Mọi thứ về con cái, gia đình anh sẽ để em quyết định”.

Thúy Loan cảm động trước chia sẻ của chồng và đáp lại anh bằng một chiếc ôm ấm áp.