Xuất hiện trong tập 4A chương trình Hẹn ăn trưa, chị Huỳnh Thị Thúy Hằng (38 tuổi, TPHCM) thu hút ánh nhìn của người xem bởi vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng.

Sau cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm, chị Hằng ly hôn khi đã có 2 người con. Trong đó, bé nhỏ nhất mới được 3 tuổi. Sau khi ly hôn, chị không dám mở lòng và ở vậy nuôi con.

Hiện nay, khi vết thương lòng dần nguôi ngoai, chị nhìn cuộc đời với ánh mắt tích cực. Vì vậy, chị quyết định tìm kiếm người bạn đời để có thể cùng nhau già đi.

Đến chương trình, chị Hằng mong muốn tìm được người bạn trai biết nấu ăn, không gia trưởng và có kinh tế.

Cùng tham gia chương trình, anh Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1986, TPHCM) cũng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân. Anh kết hôn năm 2007 và đổ vỡ 2 năm sau đó. Hiện anh cũng có một cậu con trai đang học lớp 11.

Anh Hiếu và chị Hằng tại chương trình Hẹn ăn trưa. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Suốt 17 năm qua, anh Hiếu cũng trải qua vài mối tình nhưng đều không có kết quả. Đến chương trình, anh mong muốn tìm được người bạn gái xinh xắn, biết yêu thương mọi người.

Sau phần giới thiệu bản thân, hai khách mời được thấy mặt nhau. Lần đầu gặp, cả hai dành cho nhau những ánh nhìn thiện cảm.

Anh Hiếu cho biết, bản thân bất ngờ trước nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm của chị Hằng. Ngược lại, chị Hằng ấn tượng bởi sự chín chắn, tình cảm của anh Hiếu.

Trong phần chia sẻ quan điểm cá nhân, anh Hiếu cho biết, điều quan trọng nhất khi quyết định tìm hiểu người phụ nữ đã có con là bản thân mình phải yêu thương con của người đó. Ngược lại, anh cũng mong người ấy sẽ yêu thương con riêng của mình.

Anh khẳng định sẽ không có tư tưởng "con anh, con em" mà chỉ có "của chúng ta". Lời chia sẻ sâu sắc của anh khiến MC cũng như chị Hằng có cái nhìn thiện cảm, đồng tình.

Trong thời gian cùng ăn trưa, hai khách mời có cơ hội trò chuyện cởi mở. Vì cùng cảnh ngộ, cả hai dễ thấu hiểu và đồng cảm.

Anh Hiếu cảm phục người phụ nữ, người mẹ giàu nghị lực như chị Hằng nên rất mong muốn được kết đôi, tìm hiểu.

“Giờ đây, tôi mong muốn tìm được người phụ nữ như ý để có thể quan tâm, chăm sóc cho nhau. Nếu được, tôi có thể sẽ tiến đến hôn nhân trong vòng 1 năm. Tôi là người yêu trẻ con nên cũng sẵn sàng có thêm con với người mình yêu”, anh chia sẻ.

Sau cùng, hai người chơi quyết định bấm nút chọn nhau. Ảnh: Hẹn ăn trưa

Dù không chia sẻ nhiều nhưng ở phía đối diện, chị Hằng cũng dành cho nam khách mời những cảm tình nhất định.

Nhận thấy cặp đôi khá hợp ý, MC chương trình cho hai khách mời nắm lấy tay nhau để cảm nhận, lắng nghe những rung động từ trái tim trước khi quyết định có bấm nút chọn nhau hay không.

Sau ít giây lắng đọng, đèn của hai khách mời cùng bật sáng, đồng nghĩa với việc cả hai bấm nút chọn nhau. Trước khi rời chương trình, anh Hiếu nắm chặt tay người phụ nữ mình chọn, hứa hẹn tương lai.

Kết quả có hậu khiến người xem vui vẻ. MC chương trình cũng gửi lời chúc, mong cả hai sẽ có thêm những cuộc hẹn hò lãng mạn và sẽ già đi cùng nhau.