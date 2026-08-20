Cách đây vài tháng, để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của gia đình 4 người, anh Nguyễn Quốc Toàn (SN 1998, ở Phú Thọ) bàn bạc với vợ cải tạo chỗ ở hiện tại trên đường Trần Phú, phường Vĩnh Phúc (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ).

Đó là không gian họ dựng tạm làm nơi che mưa che nắng khi rời quê lên phố lập nghiệp, trên mảnh đất thuê dài hạn để mở salon.

“Vợ chồng mình thuê đất trống 10 năm, chi phí là 3,5 triệu đồng/tháng.

Mảnh đất rộng 80m2, trong đó phần lớn diện tích được đầu tư xây dựng làm tiệm cắt tóc. Khoảng 30m2 còn lại, chúng mình xây tạm một căn nhà nhỏ để có chỗ nghỉ ngơi”, Toàn cho hay.

Thuê 80m2 đất phố giá 3,5 triệu/tháng, vợ chồng ở Phú Thọ dựng không gian sống tiện nghi. Nguồn: Bố Đam làm cắt tóc

Chàng trai 28 tuổi tiết lộ, khu vực đất thuê cách quê nhà của cặp đôi chỉ khoảng 6km.

Tuy nhiên, vì không muốn từ bỏ cuộc sống tiện nghi nơi phố thị, lại mong mỏi có không gian riêng tư và thuận lợi cho công việc nên họ quyết định sống tại đây thay vì ở quê.

Song, căn nhà xây tạm dần xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của vợ chồng trẻ và hai con nhỏ nên anh Toàn bàn bạc với vợ cải tạo loạt hạng mục, tạo chốn ở vừa mới mẻ vừa đảm bảo an toàn, tiện nghi.

“Nhiều người nói rằng, khu vực này chỉ là đất thuê và khuyên mình khi nào mua được nhà riêng hãy đầu tư sửa sang, trang trí cho đỡ tốn kém.

Nhưng mình nghĩ, đây là không gian sống hàng ngày và sẽ gắn bó trong thời gian dài của cả gia đình nên việc cải tạo cho nhà đẹp và đầy đủ tiện ích hơn cũng là điều phù hợp và thiết yếu”, Toàn nói.

Phòng ngủ lớn của đôi vợ chồng trẻ trước và sau khi cải tạo

Trước khi cải tạo, căn nhà nhỏ xây tạm có hiện trạng khá cũ, đồ đạc ngổn ngang, phòng ngủ và khu vực bếp, gác xép thiết kế tách biệt.

Để tiết kiệm kinh phí và thoải mái sáng tạo theo sở thích, vợ chồng anh Toàn tự tay thực hiện lần lượt các công đoạn, từ sơn sửa, chống thấm, lát nền cho đến làm ban công, gia cố mái…

Ban công được thiết kế thành không gian thư giãn xanh mát của gia đình

Trong đó, người chồng trẻ nhận thấy chống thấm và cải tạo nền là công đoạn tốn thời gian, công sức và chi phí cải tạo nhất.

Tuy nhiên, hạng mục này là sự đầu tư xứng đáng vì đảm bảo kết cấu nhà thêm vững chắc, có độ chắc bền và tránh ảnh hưởng đến các khu vực sinh hoạt khác trong quá trình sử dụng về sau.

“Quá trình cải tạo nhà khá lâu vì vợ chồng mình chủ yếu tự làm và thực hiện lần lượt từng vị trí.

Chưa kể, để chi phí sửa sang được tối ưu nhất có thể, cả hai cũng cố gắng tái sử dụng đồ cũ, tận dụng những gì còn dùng được nên không đầu tư quá lớn một lần”, 9X chia sẻ thêm.

Vợ chồng trẻ gia cố gác xép, tạo không gian riêng đúng sở thích cho các con

Sau cải tạo, căn nhà cũ được “hô biến” thành không gian sống tiện nghi, thoáng đãng.

Ngoài làm cầu thang gỗ trong phòng ngủ dẫn thẳng lên gác xép – khu vực thiết kế dành riêng cho hai cậu con trai, đôi vợ chồng trẻ còn dựng ban công, trồng thêm cây xanh và đặt một bộ bàn ghế nhỏ tạo chốn thư giãn mỗi tối.

Đây là nơi cả gia đình sum họp, trò chuyện và thỉnh thoảng ăn uống ngoài trời.

Khu vực bếp "lột xác" sau khi được sửa sang và bài trí gọn gàng

Góc bếp cũng là khu vực mà vợ anh Toàn thấy ấn tượng và hài lòng nhất sau thời gian sửa sang, trang trí. Cả hai làm thêm cửa sổ để lấy sáng, đón gió và mua gỗ về tự đóng bàn, kệ bếp…

Từ một không gian chật hẹp, căn bếp nhỏ được cải tạo và sắp xếp khoa học hơn với hệ tủ đồng bộ được sơn màu nâu sáng, mang đến cảm giác rộng rãi, thoáng đãng nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của vợ chồng anh Toàn

“Trong quá trình cải tạo, vợ chồng mình ưu tiên nhà phải thoáng đãng, tiện dụng nhưng vẫn đảm bảo thẩm mỹ, đúng sở thích của cả hai và phù hợp với các con.

Điều vui nhất là hai bé rất thích không gian mới. Còn bạn bè và người thân của chúng mình cũng bất ngờ trước sự thay đổi của căn nhà.

Tổng chi phí sửa sang hết khoảng 40 triệu. Với mình, công sức bỏ ra hoàn toàn xứng đáng vì cuối cùng cả nhà đã có một không gian sống thoải mái, riêng tư và đúng như mong muốn”, anh bày tỏ.

Ảnh: Bố Đam làm cắt tóc