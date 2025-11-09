Anh S.A.S (21 tuổi) được gia đình đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng hôn mê sâu rạng sáng 5/11. Theo người thân, trước đó S. uống rượu trong bữa tiệc liên hoan gia đình.

Tại bệnh viện, nam thanh niên được chẩn đoán hôn mê do ngộ độc rượu cấp, điều trị bằng truyền dịch, an thần, thở máy xâm nhập, kháng sinh phối hợp, dinh dưỡng tĩnh mạch và vitamin B1 liều cao.

Bác sĩ Nguyễn Thế Dũng, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết các ca ngộ độc rượu cấp cứu tại đây đều uống rượu tự nấu, pha cồn công nghiệp và lá rừng không rõ thành phần. Đặc biệt, việc dùng các củ, lá rừng ngâm chưa rõ tác dụng có thể chứa độc tố, chỉ cần một lượng nhỏ cũng đủ gây tổn thương gan nặng, nguy cơ tử vong cao và chi phí điều trị rất lớn.

Ngộ độc rượu cấp có thể gây hôn mê, suy hô hấp và tử vong. Các trường hợp bệnh nặng thường do uống nhiều hoặc có chấn thương, hạ đường huyết.

Bảng đối chiếu nồng độ ethanol máu và triệu chứng lâm sàng ở người không nghiện rượu:

Nồng độ ethanol huyết thanh (mg/dL) Triệu chứng lâm sàng 20 - 50 Rối loạn ức chế, kích thích nghịch thường, cảm xúc không ổn định, hưng cảm, nói nhiều. 50 - 100 Chậm đáp ứng, giảm khả năng phán xét, mất điều hòa vận động biên độ nhỏ, loạn vận ngôn. 100 - 200 Nhìn đôi, bạo lực, mất định hướng, lẫn lộn, vô cảm, sững sờ, giãn mạch. 200 - 400 Ức chế hô hấp, mất các phản xạ bảo vệ đường thở, giảm thân nhiệt, vệ sinh không tự chủ, tụt huyết áp, hôn mê. > 400 Truỵ tim mạch, tử vong.

Các bác sĩ khuyến cáo không uống rượu tới mức say hoặc rượu không rõ xuất xứ, đặc biệt tránh rượu ngâm cây, cỏ hay động vật lạ. Khi một người có dấu hiệu đau bụng, vàng da, mệt mỏi, lơ mơ, hôn mê sau khi uống rượu hoặc dùng thuốc, cần đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức.

