Đứa trẻ bị đánh cắp

Năm 1992, khi 19 tuổi và đang mang thai tháng thứ 5, mẹ của anh Wang mất chồng. Nhiều người khuyên bỏ cái thai trong bụng nhưng người mẹ ấy vẫn một mực giữ lại. Sinh con vừa được 1 tháng, bà ra chợ mưu sinh và quen một bà lão bán rau.

Vì vất vả đi chợ, mẹ của Wang đành gửi con cho bà lão, nhờ chăm hộ. Nhưng chỉ sau hơn 10 ngày, người phụ nữ bàng hoàng khi cả con trai và bà lão đều biến mất.

Anh Wang gặp lại mẹ sau 33 năm xa cách. Ảnh: 163.com

Không tiền, không manh mối, người mẹ ấy một mình lặn lội từ quê nhà Vân Nam sang tận Tứ Xuyên để tìm con. Đói khát, tuyệt vọng, có lúc bà từng nghĩ đến cái chết, nhưng rồi lại dằn lòng: “Nếu con trở về mà không thấy mẹ thì phải làm sao?”.

Từ đó, bà kiên trì bước vào hành trình 33 năm ròng rã tìm con. Dù sau này tái hôn và sinh thêm 4 người con, nỗi day dứt về đứa con thất lạc chưa bao giờ nguôi.

Wang Xiaoju bị bán sang Hà Nam và đã trải qua tuổi thơ nghèo khó, tủi nhục khi bị bạn bè chế giễu là “đứa con hoang”. May mắn, cậu được cha mẹ nuôi hết lòng thương yêu. Wang thầm hứa sẽ thành công để báo đáp gia đình.

12 tuổi, Wang bỏ học đi làm. Nhờ chăm chỉ, khéo léo và quyết tâm, trải qua nhiều năm, anh đã gây dựng sự nghiệp, trở thành một doanh nhân thành đạt với khối tài sản hàng chục triệu nhân dân tệ.

Mẹ ôm con òa khóc. Ảnh 163.com

Dù vậy, trong lòng anh luôn day dứt: “Mình là ai, gốc gác ở đâu?”. Anh không ngừng tìm mẹ, liên hệ báo chí, cung cấp thông tin ADN nhờ giúp đỡ, thông tin từ 163.com.

Cuộc đoàn tụ sau hơn 30 năm

Tháng 7/2025, sau nhiều nỗ lực của các tổ chức và cộng đồng, nhờ kết quả xét nghiệm ADN, anh Wang tìm thấy gia đình ruột thịt tại thành phố Chiêu Thông (Vân Nam).

Ngày 20/9 vừa qua, hai mẹ con đoàn tụ, nghẹn ngào trong nước mắt. Người mẹ tóc bạc ôm con không rời, vừa khóc vừa nói lời xin lỗi. Gặp mẹ, anh Wang mới biết cha mất trước khi mình được sinh ra, còn mẹ vẫn chưa một ngày ngừng nhớ thương con.

Vợ anh cũng đứng cạnh, dịu dàng lau nước mắt cho mẹ chồng, an ủi: “Từ nay mẹ đã có chúng con, có con trai bảo vệ mẹ cả đời".

Tại buổi nhận thân, anh Wang Xiaoju tặng mẹ 33 phong bao lì xì, kèm một căn hộ ở Thành Đô và thẻ tín dụng để phụng dưỡng bà tuổi già. Nước mắt lưng tròng, anh nghẹn ngào: “Trong thẻ có đủ tiền để mẹ an dưỡng, cả đời sẽ không thiếu thốn”.

Vợ chồng anh Wang báo hiếu mẹ bằng căn nhà và thẻ tín dụng. Ảnh: 163.com

Nhưng với người mẹ, điều quý giá nhất lại chỉ là cái ôm trọn vẹn sau hơn 3 thập kỷ. Bà run rẩy nắm chặt tay con, vừa khóc vừa liên tục nói: “Xin lỗi con, là mẹ đã để lạc mất con”.

Để mừng ngày đoàn viên, bà tự tay nấu bát chè trôi, xúc từng thìa cho con trai và con dâu. Khoảnh khắc bình dị ấy khiến nhiều người chứng kiến xúc động.