MS 2025.333

Tuổi thơ của chàng trai Lý Văn Đông (SN 2005, xóm Cầu Trôi, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) trải qua quá nhiều bất hạnh. Bố mẹ ly hôn lúc Đông 12 tuổi. Một năm sau, bố em qua đời vì mắc bệnh ung thư, cũng từ đó, cậu bé Đông sống nương tựa vào bà nội già yếu và cô ruột.

Cuộc sống của ba người quanh năm chỉ bám ruộng nương, thu nhập bấp bênh. Quá vất vả nên cô của Đông xin đi làm công nhân. Thương bà tuổi cao, bệnh tật, Đông quyết định nghỉ học từ năm lớp 9, rời quê về Hà Nội tìm việc làm thuê. Những tháng ngày đi làm vất vả, em luôn dành dụm từng đồng để gửi về mua thuốc cho bà, gom góp sửa lại căn nhà xập xệ cho bà có chỗ ở. Nhưng ước mơ ấy chưa kịp thực hiện thì biến cố ập đến.

Đêm 8/11/2025 vừa qua, trên đường đi làm về, không may Đông gặp tai nạn nghiêm trọng. Em được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch với hàng loạt chấn thương nặng: chấn thương sọ não, máu tụ dưới màng cứng thùy trán hai bên; dập não trán trái; vỡ xương gò má phải, vỡ thân xương hàm dưới…

Tai nạn nghiêm trọng khiến tính mạng chàng trai Lý Văn Đông vô cùng mong manh

Các bác sĩ đã nỗ lực phẫu thuật nhấc xương lún, lấy máu tụ, giải tỏa áp lực não để giành lại sự sống cho em. Dù đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng sức khỏe của Đông vẫn vô cùng mong manh.

Chưa kịp hồi phục, ngày 30/11/2025, Đông lại phải chuyển sang Bệnh viện Phổi Trung ương do dị vật rơi vào khí quản, tiếp tục đối mặt với hiểm nguy. Hiện Đông được điều trị tích cực, mỗi ngày sức lực một yếu đi khiến gia đình lo lắng tột độ.

Trong khi đó, kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Bà nội tuổi cao, bệnh tật; cô ruột làm công nhân, thu nhập chỉ đủ sống. Để kịp thời đóng viện phí, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi mới được 70 triệu đồng, nhưng đến nay số tiền ấy đã dùng hết cho việc chữa trị của Đông. Những ngày bà và cô chạy vạy lo tiền, còn người chú họ - anh Lý Văn Minh (SN 1995) - trở thành người túc trực chăm sóc trực tiếp cho Đông.

Tình cảnh của em Đông lúc này đang rất cần được cộng đồng chung tay giúp đỡ

Xót xa nhìn Đông nằm bất động, anh Minh nghẹn ngào chia sẻ: “Gia đình chúng tôi khó khăn vô cùng. Đông tội nghiệp lắm, bố mẹ ly hôn rồi bố mất sớm nên cháu phải đi làm thuê từ khi còn nhỏ để phụ bà. Tháng nào cháu cũng gửi tiền về mua thuốc cho bà. Giờ gặp nạn thế này, chúng tôi thực sự không biết phải làm sao…”.

Theo phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Việt Đức, hoàn cảnh của Đông thuộc diện đặc biệt khó khăn. Em đang điều trị cấp cứu với chi phí tốn kém trong khi gia đình không còn khả năng lo liệu.

Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đông

Lúc này, Đông rất cần cộng đồng chung tay giúp đỡ để em vượt qua khó khăn, sớm hồi phục về chăm sóc bà nội già yếu ở quê nhà.

Bạn đọc giúp đỡ em Lý Văn Đông có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.333 (em Lý Văn Đông) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến Anh Lý Văn Minh (chú của Lý Văn Đông): Xóm Cầu Trôi, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 0982014547.