MS 2025.327

Những ngày này, tại khoa Gây mê 2 - Bệnh viện Việt Đức, hình ảnh anh Hứa Xuân Hiếu (SN 1986, ở thôn Sơn Thành, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang) ngồi lặng bên giường bệnh của vợ mình, chị Nông Thị Phấn (SN 1986), khiến nhiều người nghẹn lòng.

Chị Nông Thị Phấn ngã từ trên cao xuống bị chấn thương nặng, nguy cơ phải sống cảnh thực vật

Nhìn vợ nằm bất động sau ca phẫu thuật, anh Hiếu chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Anh sợ nghĩ đến những ngày tháng phía trước, khi gia đình nhỏ phải gồng mình chống đỡ trước muôn nỗi khó khăn. Điều khiến anh day dứt nhất là hai đứa con thơ - đứa lớn mới 13 tuổi, đứa nhỏ 9 tuổi - những ngày này đang phải tự chăm nhau ở nhà.

Gia đình anh Hiếu là hộ nghèo ở địa phương. Vùng đất đồi cằn cỗi quanh năm khiến việc canh tác của gia đình chỉ trông vào vài mảnh ruộng trồng lúa, trồng ngô thu hoạch chẳng đáng là bao. Cuộc sống vốn đã chật vật nay càng thêm kiệt quệ khi tai họa bất ngờ ập đến.

Chiều tối 9/11 vừa qua, trong lúc sang nhà bạn lấy đồ, chị Phấn trượt chân rơi từ nhà sàn xuống đất, ngã từ độ cao khoảng 2m. Cú ngã mạnh khiến chị chấn thương nghiêm trọng.

Tai nạn nghiêm trọng khiến chị Phấn đang phải đối diện với những đợt điều trị lâu dài, tốn kém

Ngay lập tức, chị được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Tiên Yên, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bắc Quang và trong đêm đó chị phải chuyển tiếp về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ cho biết, chị Phấn bị chấn thương cột sống cổ, vỡ đốt C5 và liệt tứ chi.

Để giữ lại tính mạng cho chị, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật kịp thời. Thế nhưng, điều khiến gia đình suy sụp là chi phí điều trị quá lớn, vượt quá khả năng của một gia đình làm nông vốn đã nghèo khó.

Đến nay, gia đình đã phải vay mượn tổng cộng 100 triệu đồng: 50 triệu từ ngân hàng và 50 triệu từ anh em họ hàng. Tuy nhiên, số tiền này vẫn chỉ là khởi đầu của quá trình điều trị dài ngày và tốn kém của chị. Bác sĩ cho biết, chị Phấn sẽ còn phải thở máy và điều trị dài ngày, chi phí dự kiến tiếp tục tăng cao.

Với một gia đình quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, số tiền ấy là ngoài sức tưởng tượng. Anh Hiếu đã phải chạy vạy khắp nơi, cố gắng đến kiệt sức mới lo tạm đủ số tiền ban đầu. Nay nghe tin vợ cần điều trị lâu dài, anh gần như gục ngã.

Vì phải theo vợ nhập viện suốt nhiều ngày, anh đành gửi hai con cho bà con hàng xóm trông nom giúp. Hai đứa trẻ nhỏ tự xoay xở chăm nhau trong căn nhà trống trải. Còn anh, những đêm trắng ở viện là những đêm vừa lo cho tính mạng vợ, vừa thấp thỏm nghĩ về các con không biết sẽ sống sao khi bố mẹ đều vắng nhà.

Vì phải chăm vợ ở viện nên anh Hiếu gửi hai con nhỏ nhờ bà con hàng xóm trông nom giúp

Trong phút trải lòng, anh Hiếu nghẹn ngào chia sẻ: “Điều quan trọng nhất giờ đây là giữ được tính mạng của vợ tôi. Nhưng sau này chắc sẽ khó khăn lắm vì vợ tôi khó có khả năng hồi phục, có thể phải nằm liệt giường cả đời. Tôi chỉ sợ các con vì nhà nghèo quá mà phải nghỉ học sớm, thương các cháu lắm…”.

Theo Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Việt Đức, bệnh nhân Nông Thị Phấn, 34 tuổi, bị ngã từ độ cao 2m dẫn đến chấn thương cột sống cổ, vỡ C5, liệt tứ chi. Từ khi bệnh nhân nằm viện, gia đình phải vay mượn khắp nơi để đóng viện phí, trong khi thời gian điều trị dự kiến còn kéo dài và vô cùng tốn kém. Bệnh viện mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để chị Phấn có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Bạn đọc giúp đỡ chị Nông Thị Phấn có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.327 (chị Nông Thị Phấn) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Hứa Xuân Hiếu (chồng của chị Nông Thị Phấn). Địa chỉ: Thôn Sơn Thành, xã Tiên Yên, tỉnh Tuyên Quang. Số điện thoại: 097 9304235.