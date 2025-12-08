MS 2025.332

Giữa cái nắng đầu tháng 12, Anh Thư ngồi trước cửa nhà, lật lại những giấy khen tích góp suốt 12 năm học mà lòng nặng trĩu. Dù từng vượt qua bao thử thách trong học tập, nhưng hiện giờ, trước bệnh tật, cô gái 18 tuổi gần như bất lực.

Căn bệnh khiến mọi ước mơ và nỗ lực nhiều năm của Thư sụp đổ

Đầu tháng 8/2025, Thư liên tục sốt cao, đau nhức xương khớp. Khám ở trạm y tế, Thư bị chẩn đoán sốt virus và được kê thuốc điều trị. Dù kiên trì uống thuốc theo toa, nhưng bệnh tình chẳng đỡ hơn mà ngày càng nặng, cơ thể mệt mỏi, tóc rụng nhiều.

Thấy con đau đớn, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (SN 1991) đưa Thư vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh thăm khám. Kết quả khiến cả gia đình sốc nặng: Anh Thư mắc lupus ban đỏ hệ thống, đã ảnh hưởng đến thận, gây hội chứng thận hư và có nguy cơ viêm tim, phổi, não. Bệnh của Thư được xác định đang ở giai đoạn nặng, cần điều trị lâu dài.

Nhận tin con bệnh, chị Hạnh gom góp được 10 triệu đồng dành dụm, đưa con nhập viện ngay khi Thư vừa kịp làm quen môi trường đại học. Suốt ba tháng, hai mẹ con ở viện nhiều hơn ở nhà. Dù có bảo hiểm y tế, các khoản thuốc kháng sinh, kháng viêm, tiền đi lại, ăn uống… khiến 10 triệu đồng chẳng khác nào “giọt nước giữa đại dương”.

Để cứu con, chị Hạnh vay mượn thêm 100 triệu đồng, nhưng nay đã cạn sạch. “Tuần trước, hai mẹ con lại lên viện mà trong người không còn đồng nào. Tối đó, tôi đành cắm tạm chiếc xe máy đi bán hàng mới được 3 triệu đồng để đóng tạm viện phí”, chị Hạnh nghẹn giọng.

Hoàn cảnh gia đình Thư vốn đã khó khăn. Bố mẹ không được học hành đến nơi đến chốn: chị Hạnh bán thảm lau chân dạo, còn chồng chị mắc bệnh tim, lãng tai nên xin làm bảo vệ ở cửa hàng gần nhà. Mưa nắng chẳng quản, hai vợ chồng làm việc quần quật mỗi ngày, kiếm chưa đến 300 nghìn đồng, vừa nuôi hai con ăn học, vừa lo thuốc thang cho mẹ già.

Anh Thư luôn khát khao được đến giảng đường nhưng với bệnh tình hiện giờ em sợ không được nữa...

“Thư thương cha mẹ lắm nên cố gắng học hành. Con thi đậu ngành Quản lý Nhà nước của Học viện Cán bộ, chỉ mong ổn định việc học rồi tìm việc làm thêm để phụ giúp gia đình, nhưng mới học được một tháng thì con đổ bệnh”, chị Hạnh chia sẻ.

Từ ngày Thư lâm bệnh, chị Hạnh ngày ngày túc trực bên con. Bao gánh nặng dồn hết lên vai chồng chị. Bệnh của Thư điều trị ngoại trú, trước còn xe máy thì hai mẹ con tự chở nhau lên viện. Giờ phải nhờ hàng xóm, khi về chị lại sang phụ dọn nhà để trả ơn. Những ngày không lên viện, chị Hạnh tranh thủ ôm sấp thảm đi bán, nhưng việc không ổn định.

“Con đường chữa trị của Thư còn dài, lại phải phụ thuộc thuốc mỗi ngày. Kinh tế cạn kiệt khiến tôi bất an, đêm nào cũng trằn trọc. Con bé cứ hỏi liệu có được quay lại làm sinh viên không mà lòng tôi như thắt lại”, người mẹ bật khóc.

Ngồi bên cạnh mẹ, Anh Thư lên tiếng, giọng khàn đặc. Cô gái trẻ khát khao trở lại với lớp học, với bạn bè, nhưng tuyệt vọng trước cơ thể suy kiệt.

“Nhiều lần em xin mẹ cho đi học lại, nhưng em đi không nổi. Đầu đau nhức, chân tay yếu, không có sức…”, Thư nói, nước mắt chảy dài.

Ông Nguyễn Thái Hòa, Trưởng khu phố 4 (phường Long Phước), cho biết, vợ chồng chị Hạnh là người chăm chỉ, luôn cố gắng vươn lên. Việc con gái đầu mắc bệnh hiểm nghèo khiến gia đình kiệt quệ, khó khăn chồng chất.

Thông qua báo VietNamNet, ông Hòa tha thiết mong bạn đọc gần xa chung tay hỗ trợ, giúp Anh Thư có điều kiện tiếp tục điều trị, vượt qua bệnh tật và được trở lại giảng đường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Bạn đọc giúp đỡ em Đỗ Thị Anh Thư có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2025.332 (em Đỗ Thị Anh Thư) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (mẹ của Anh Thư): Đường số 19, khu phố 4, phường Long Phước, TPHCM. Số điện thoại: 0777991226.