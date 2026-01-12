Cách đây 5 tháng, xuất phát từ mong muốn có một không gian xanh mát giữa lòng phố, Nguyễn Hiếu Trung cùng bạn đồng hành là Nguyễn Hoàng Duy (SN 1999) quyết định cải tạo khoảng đất mà họ thuê ở phường Cái Răng (TP Cần Thơ), dựng một căn chòi lá làm nơi nấu ăn và thiết kế góc vườn, trồng vài loại rau trái.

Đây sẽ là nơi cả hai dành thời gian quay video để phục vụ công việc sáng tạo nội dung về ẩm thực, đồng thời xem như chốn giải tỏa tinh thần sau những áp lực bộn bề của cuộc sống thường ngày.

“Chúng mình thích làm vườn, lại muốn có nguồn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn và sử dụng được thường xuyên nên thống nhất tận dụng khoảng đất còn trống để trồng rau.

Mình cũng dựng thêm một cái chòi nhỏ, vừa làm góc nấu ăn, vừa tạo khung cảnh dân dã, bình dị như ở quê để xoa dịu nỗi nhớ nhà”, Trung chia sẻ.

Căn chòi lá và khoảng sân vườn giữa lòng phố ở Cần Thơ được Trung và Duy tự tay gây dựng cách đây vài tháng

Mảnh đất được Trung và Duy thuê lại từ hàng xóm với giá 10 triệu đồng/năm. Hai chàng trai được chủ đất ủng hộ cải tạo và thiết kế không gian nhà vườn như mong muốn.

Chàng trai trẻ cho hay, khu đất có diện tích gần 100m2. Trong đó, họ thiết kế chòi lá có chiều dài 6m và chiều ngang 3,5m. Phần không gian còn lại dành cho sân, vườn và bài trí tiểu cảnh.

Để căn chòi lá mang đậm nét làng quê truyền thống mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và lâu bền, Trung và Duy lựa chọn sử dụng các loại chất liệu quen thuộc là tre, nứa, lá dừa.

Những chất liệu này được hai chàng trai đưa từ quê nhà (cách trung tâm TP Cần Thơ hơn 60km) lên phố, vừa tiết kiệm chi phí, vừa đúng mong muốn.

“Đây là những chất liệu thường thấy và sẵn có ở vùng nông thôn Việt Nam, dễ tìm mà giá cả lại hợp lý”, Trung nói.

Chòi lá được sử dụng làm thành gian bếp nấu ăn mang đậm phong cách làng quê

Chàng trai trẻ thừa nhận vì quá trình làm và dựng chòi lá đều phải tự tay thực hiện, thao tác thủ công nên thời gian hoàn thiện khá lâu, kéo dài hơn 3 tháng.

Tuy nhiên, thành quả khiến họ rất hài lòng, cảm giác như sống ở làng quê, giữa khung cảnh thanh bình, yên ả.

Trung và Duy vận chuyển tre, nứa... từ quê lên phố để làm căn chòi lá như mong muốn mà vẫn tiết kiệm chi phí

Sau khi hoàn thiện căn chòi lá, Trung và Duy cũng bắt tay vào cải tạo đất để thiết kế sân vườn, trồng rau.

Họ phải kiếm đất đổ nền rồi đổ cát lên trên, sau đó mới trồng được các loại rau trái như mong muốn.

“May mắn, trong quá trình làm vườn, mình được các cô chú, anh chị hàng xóm mới chuyển về, vừa xây nhà nhưng còn thừa vật tư hỗ trợ.

Mỗi người cho một ít đất, cát… cũng gần đủ để mình hoàn thiện sân, vườn, nhờ đó tiết kiệm được chút kinh phí”, Trung tiết lộ thêm.

Gần giáp Tết, góc vườn nhỏ tràn ngập một số loại rau đặc trưng của mùa vụ cuối năm

Góc vườn nhỏ được hai chàng trai thiết kế và bài trí ngẫu nhiên nhưng vẫn đảm bảo khoa học, hiệu quả và thẩm mỹ.

Họ dùng gạch đỏ dựng thành luống, ưu tiên trồng các giống rau theo mùa, thích nghi tốt với khí hậu địa phương, cho thu hoạch nhanh và thường xuyên như rau muống, bắp cải mùng tơi…

Ngoài ra, trong vườn có một vài loại rau thơm như bạc hà, ngò (răng cưa)…, tạo nguồn gia vị tươi ngon cho các bữa ăn thường ngày thêm hấp dẫn.

“Để rau trồng tại nhà đảm bảo an toàn và đạt năng suất, công đoạn làm đất rất quan trọng.

Tuy nhiên, mình chưa có kinh nghiệm, chưa biết tự trộn đất và việc tìm mua nguyên liệu ở địa phương cũng khá khó khăn nên mình quyết định mua đất hữu cơ đã trộn sẵn.

Tuy chi phí cao nhưng mình thấy đáng đầu tư vì muốn có nguồn rau tươi tốt, an toàn để sử dụng hàng ngày”, chàng trai Cần Thơ bày tỏ.

Căn chòi lá và góc vườn được hoàn thiện sau 3 tháng với chi phí khoảng 20 triệu đồng

Sau khi góc nhà chòi và sân vườn hoàn thiện, Trung và Duy trang trí thêm một số chi tiết như lá cờ, đèn lồng, đèn LED, chum nước, chậu cây…, tạo không gian thư giãn đẹp mắt để đón Tết.

Nhiều vị khách hay hàng xóm sinh sống xung quanh khi biết tới khu nhà vườn nhỏ của hai chàng trai trẻ cũng thích thú tìm tới tham quan và cảm thấy ấn tượng trước khung cảnh bình yên giữa lòng thành phố.

Ảnh: Trung và Sen đá