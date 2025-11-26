Quyên tặng heo đất

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ở TPHCM, đi lại và nói chuyện khó khăn mang đến điểm tiếp nhận hàng hóa hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bão lũ một con heo đất. Được biết, tổng số tiền bên trong heo đất là 5 triệu đồng.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip trên thu hút sự chú ý. Đa số người xem để lại bình luận thể hiện sự xúc động, tự hào trước nghĩa cử của người đàn ông mang bệnh.

Theo tìm hiểu của PV, người đàn ông tên Trần Thanh Lộc (SN 1991, phường Hạnh Thông, TPHCM). Lộc sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng khi có ông ngoại là liệt sĩ.

Ngay từ nhỏ, Lộc thường nghe mẹ kể về việc bà ngoại nuôi nhiều người trong nạn đói năm 1945. Bà còn thường xuyên giúp đỡ, san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

Những hoạt động thiện nguyện của bà ngoại ảnh hưởng nhiều đến anh. Khi có thể tự lo cho mình, Lộc noi gương bà ngoại, thường xuyên giúp đỡ người khác. Vì vậy khi nghe tin người dân TPHCM đồng lòng chung tay ủng hộ bà con vùng lũ, anh cũng đến đóng góp.

Anh Lộc mang heo đất đến quyên góp, hỗ trợ bà con vùng lũ. Ảnh: NVCC

Anh Lộc chia sẻ: “Người Việt Nam có truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Mọi người luôn yêu thương, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh, đặc biệt là trong những lúc gặp khó khăn.

Hiện nay, mọi người dân TPHCM đều hướng về miền Trung. Vì vậy, dù bản thân có khiếm khuyết, tôi cũng mong muốn đóng góp một phần nhỏ sức lực, tình cảm cho bà con vùng lũ.

Tôi thường tiết kiệm tiền bằng cách nuôi heo đất. Các chú heo đất của tôi thường được sử dụng vào mục đích hỗ trợ người khó khăn.

Năm ngoái, khi người dân miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, tôi đã mang con heo đất nuôi nhiều tháng đến quyên tặng.

Thời điểm ấy, heo đất của tôi có 3,5 triệu đồng. Mới đây, tôi tiếp tục đem con heo đất chứa 5 triệu đồng của mình đến quyên tặng”.

Truyền cảm hứng

Lộc cho biết, việc anh quyên tiền, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ là một hành động bình thường như bao người dân khác.

Do đó, anh cũng cảm thấy bất ngờ khi đoạn clip ghi lại cảnh mình đập heo đất, chia sẻ nguyên nhân quyên tặng tiền được nhiều người biết đến.

Lộc trong lần đến thăm lăng Bác. Ảnh: NVCC

Có lẽ việc anh Lộc có bệnh, nói chuyện, vận động khó khăn nhưng vẫn dành dụm, đến tận nơi tiếp nhận hàng hóa tặng tiền khiến nhiều người xúc động. Anh Lộc cho biết, bản thân mang bệnh rối loạn trương lực cơ do di chứng của bệnh vàng da nhân não.

Lúc sinh ra, anh bị vàng da nhưng không được phát hiện, điều trị kịp thời dẫn đến vùng đáy não bị ảnh hưởng. Bệnh tật khiến anh Lộc nói chuyện, vận động rất khó khăn.

Dù vậy, phần vỏ não và toàn bộ vùng trí tuệ của Lộc không bị ảnh hưởng. Do đó, nhận thức và trí tuệ của anh vẫn phát triển như người bình thường. Hiện, anh Lộc làm thư ký văn phòng tại một phòng khám chuyên về hen suyễn tại TPHCM.

Anh tâm sự: “Chúng ta đang trong giai đoạn hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Vì vậy, tôi rất vui, tự hào khi được góp sức".