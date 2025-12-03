Sáng nay, ghi nhận tại nhiều điểm quan trắc cho thấy chỉ số AQI tại Hà Nội đã giảm từ mức rất xấu xuống ngưỡng xấu, trung bình ở nhiều khu vực. Lớp mù từng bao phủ suốt nhiều ngày qua đã thưa hơn, giúp cảnh quan đô thị rõ nét trở lại.

Cảnh quan nhiều khu vực đã rõ nét trở lại sau những ngày mù mịt.

Theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT), chất lượng không khí của Hà Nội ngày 3/12, chỉ số AQI là 172, giảm đáng kể so với ngày hôm qua khi chỉ số AQI ở mức rất xấu 283.

Chất lượng không khí tại Hà Nội đã tốt lên. Ảnh: CEM

Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng ô nhiễm không khí, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã có văn bản số 6356 chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của thành phố về việc tăng cường các biện pháp cấp bách kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.

UBND TP Hà Nội triển khai loạt biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và UBND phường, xã khẩn trương triển khai loạt biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí. Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật liên tục chất lượng không khí, sử dụng công nghệ giám sát từ xa để phát hiện và xử lý các hành vi đốt rác, đốt rơm rạ. Các công trường xây dựng phải thực hiện che chắn, phun sương giảm bụi và rửa xe bắt buộc; trường hợp vi phạm sẽ bị đình chỉ.

Lực lượng công an tăng cường kiểm tra phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, xử lý phương tiện xả khói đen và vi phạm tại các làng nghề. Sở Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt nhóm dễ tổn thương, hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm AQI cao và chuẩn bị phương án ứng phó nếu số ca bệnh hô hấp tăng.

UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện về tình trạng ô nhiễm trên địa bàn, phải tăng tần suất quét đường, hút bụi, phun nước rửa đường vào giờ thấp điểm. Chính quyền cơ sở được yêu cầu xử lý nghiêm việc đốt phụ phẩm nông nghiệp, chấm dứt bếp than tổ ong và giám sát các nguồn thải công nghiệp.

Phó Chủ tịch nhấn mạnh các đơn vị liên quan phải thực hiện đồng bộ, liên tục và báo cáo tiến độ hàng tuần với mục tiêu là giảm nhanh nồng độ bụi, cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe người dân Thủ đô.