Trả sau trở thành xu hướng tất yếu của thị trường viễn thông toàn cầu

Theo báo cáo của GSMA, đến hết quý II/2025, tỷ lệ người dùng di động sử dụng dịch vụ trả sau (postpaid) đang chiếm ưu thế tại nhiều khu vực trên thế giới. Cụ thể, châu Âu và châu Đại Dương có mức sử dụng cao nhất với tỷ lệ lần lượt là 58% và 54%, tiếp đến là châu Mỹ với 52%, trong khi châu Á đạt 27% và Đông Nam Á chỉ ở mức 10%. Tính trung bình, 31% thuê bao di động toàn cầu hiện đang dùng dịch vụ trả sau.

Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ này hiện chỉ đạt khoảng 12%, thấp hơn đáng kể so với thế giới. Điều này cho thấy dư địa tăng trưởng lớn cho phân khúc dịch vụ di động trả sau cao cấp, đặc biệt trong bối cảnh người dùng ngày càng ưu tiên tốc độ, tính ổn định và trải nghiệm tiện lợi, cá nhân hóa.

Đại diện Viettel Telecom chia sẻ: “Khi thế giới chọn trả sau, Viettel không đứng ngoài xu hướng mà chủ động mở lối với NINE 5G - hệ gói di động trả sau cao cấp giúp người dùng Việt Nam tiếp cận chuẩn sống hiện đại, chủ động và được ưu tiên đúng nghĩa”.

Viettel tiên phong kiến tạo hệ gói cước trả sau tại Việt Nam

Ngày 13/10/2025, Viettel Telecom công bố mở rộng thêm nhiều ưu đãi độc quyền cho thành viên NINE 5G - hệ gói cước trả sau cao cấp đầu tiên được Viettel tiên phong xây dựng, hướng tới chuẩn mực “mọi nhu cầu trong một gói cước” phù hợp với nhóm khách hàng yêu thích sự tiện lợi, đồng bộ và dịch vụ cao cấp.

Được thiết kế cho nhóm khách hàng yêu thích sự tiện lợi, đồng bộ và dịch vụ cao cấp, gói NINE mang đến những đặc quyền vượt trội: Gia tăng lưu lượng lên tới 50GB/ngày; Miễn phí data roaming tại hơn 155 quốc gia; Ưu tiên băng thông truy cập 5G với tốc độ cao và ổn định hơn so với các gói 5G thông thường.

Chỉ với từ 200.000 đồng/tháng, khách hàng có thể tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn, ưu tiên và khác biệt, đúng chuẩn phong cách sống hiện đại. Các đặc quyền nổi bật bao gồm: Miễn phí sử dụng phòng chờ thương gia; Check-in nhanh qua cửa hải quan; Tổng đài ưu tiên 24/7; Nhân đôi điểm Viettel++; Miễn phí data cho TikTok, YouTube, Instagram, Thread, Facebook, Spotify.

Đặc biệt, từ tháng 10/2025, khách hàng có thể đăng ký gói NINE trực tuyến qua http://nine.vietteltelecom.vn, mang đến trải nghiệm tiện lợi, linh hoạt và hiện đại hơn.

Định vị chuẩn sống cao cấp - mở hướng cho thị trường trả sau Việt Nam

Sự ra đời của NINE 5G không chỉ giúp Viettel khẳng định vị thế tiên phong trong phân khúc cao cấp, mà còn mở hướng phát triển mới cho thị trường di động trả sau tại Việt Nam.

“Viettel không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn kiến tạo một trải nghiệm sống ưu tiên - nơi công nghệ, tiện ích và chăm sóc khách hàng được kết nối trọn vẹn trong một hệ sinh thái cao cấp. Với NINE, chúng tôi mong muốn mỗi khách hàng cảm nhận rõ sự khác biệt của chuẩn sống thông minh và tinh tế”, đại diện Viettel Telecom nhấn mạnh.

Bằng việc gia tăng quyền lợi, mở rộng ưu đãi và định hình phong cách “NINEstyle”, Viettel đặt mục tiêu đưa người dùng Việt Nam tiến gần hơn tới chuẩn sống kết nối toàn cầu, nơi trả sau không chỉ là hình thức thanh toán, mà là lựa chọn của một lối sống đẳng cấp.

Thùy Linh