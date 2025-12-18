Chia sẻ với tờ Bild (Đức) vào cuối tuần trước, ông Manfred Weber, một nghị sĩ cấp cao của Nghị viện châu Âu cho rằng lệnh cấm xe xăng và diesel mới từ năm 2035 sẽ được "giảm nhẹ" theo hướng linh hoạt hơn. Điều này sẽ mang tính bước ngoặt cho ngành công nghiệp ô tô tại châu Âu.

Nới lỏng lệnh cấm có điều kiện

Đề xuất được Ủy ban châu Âu (EC) công bố hôm 16/12 với những thay đổi quan trọng: Mục tiêu giảm phát thải 100% khí thải CO2 đối với ô tô và xe tải nhẹ mới vào năm 2035 so với năm 2021 sẽ được hạ thấp xuống, chỉ giảm 90% lượng CO2. Nếu được thông qua, điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất ô tô vẫn sẽ được bán xe hybrid và xe sử dụng động cơ đốt trong sau năm 2035 nhưng đi kèm với điều kiện ngặt nghèo hơn.

Những xe sử dụng động cơ đốt trong có thể vẫn sẽ được bán mới sau năm 2035. Ảnh: CNBC

Phần phát thải 10% CO2 còn lại chưa cắt giảm sẽ được các nhà sản xuất ô tô động cơ đốt trong bù trừ bằng các giải pháp thay thế như: sử dụng thép có hàm lượng carbon thấp sản xuất tại EU, nhiên liệu tổng hợp hoặc nhiên liệu sinh học không từ thực phẩm như chất thải nông nghiệp và dầu ăn đã qua sử dụng.

Kế hoạch này cũng cho phép các nhà sản xuất ô tô được gia hạn lộ trình cắt giảm khí thải CO2 trong 3 năm (2030-2032) để đạt mức giảm 55% so với mức năm 2021. Riêng đối với xe tải nhẹ, mục tiêu giảm phát thải năm 2030 được giảm từ 50% xuống còn 40%.

Trước đó, chính sách cấm bán ô tô mới sử dụng động cơ xăng/diesel từ năm 2035 đã được EU thông qua từ tháng 4/2023, nằm trong khuôn khổ nội dung Quy định EU 2019/631 về việc thiết lập các tiêu chuẩn hiệu suất phát thải CO2 đối với ô tô chở khách mới và xe thương mại nhẹ mới. Chính sách đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn lượng khí thải CO2 từ ô tô và xe tải nhẹ mới tại châu Âu kể từ năm 2035, qua đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện không phát thải.

Do đó, việc điều chỉnh lệnh cấm này được kỳ vọng sẽ mang thêm dư địa xoay xở cho các nhà sản xuất ô tô trong khu vực. Theo Matthias Schmidt, một nhà phân tích ngành công nghiệp ô tô châu Âu, các nhà sản xuất ô tô cao cấp như Porsche, Mercedes-Benz và BMW có thể sẽ là những doanh nghiệp được hưởng lợi nhiều nhất từ những điều chỉnh này.

Hiện tại, ngành công nghiệp ô tô của châu Âu đang chịu sức ép lớn từ nhiều phía, bao gồm thuế quan của Mỹ, các gián đoạn kéo dài trong chuỗi cung ứng toàn cầu, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các hãng xe Trung Quốc cũng như quá trình chuyển đổi sang xe điện vốn tốn kém và nhiều rủi ro.

Trong một bài đăng trên LinkedIn hôm thứ Hai vừa qua, bà Sigrid de Vries, Tổng giám đốc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cảnh báo, nhu cầu thị trường đối với xe điện vẫn chưa đủ cao. Nếu không có điều chỉnh hợp lý, các nhà sản xuất có nguy cơ phải đối mặt với các khoản phạt lên tới hàng tỷ euro.

Theo ACEA, để thị trường vận hành đúng hướng, EU cần thêm thời gian nhằm hoàn thiện hạ tầng sạc điện, đồng thời triển khai các chính sách ưu đãi về thuế và hỗ trợ mua xe điện. Hiệp hội này hiện đại diện cho 16 nhà sản xuất ô tô lớn tại châu Âu, bao gồm những tên tuổi như Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Ferrari và Renault.

Tuy nhiên, số nhà sản xuất xe điện lại kêu gọi EU giữ vững mục tiêu năm 2035. Danh sách ký tên bao gồm các hãng xe điện như Volvo và Polestar, cùng nhiều nhà cung cấp vật liệu, nhà sản xuất pin và các đơn vị vận hành lưới điện.

Theo NYTimes, CNBC, Nikkei Asia

