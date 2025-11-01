Trong suốt nhiều năm, các hãng xe truyền thống dường như vẫn thờ ơ trước làn sóng đổi mới và trỗi dậy của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Họ tin rằng những biến động từng làm rung chuyển ngành công nghệ sẽ không bao giờ lan đến thế giới xe hơi.

Tuy nhiên, ảo tưởng đó đã tan biến. Các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, NIO, Xiaomi hay Li Auto đang vươn lên mạnh mẽ, buộc cả thế giới, đặc biệt là Mỹ phải nhìn lại. Ông Jim Farley, CEO Ford là một trong những người đầu tiên thẳng thắn thừa nhận điều này.

CEO Ford Jim Farley đã khiến mọi người ngạc nhiên khi chọn Xiaomi SU7 làm xe cá nhân thay vì những mẫu xe như F-150 Raptor hay Mustang GT. Ảnh: El Imparcial

Ông cho rằng các hãng xe Trung Quốc không chỉ bắt kịp mà còn đang vượt lên dẫn đầu trong cuộc đua điện khí hóa. Để hiểu rõ hơn sức mạnh của đối thủ, Farley thậm chí đã đặt mua một chiếc Xiaomi SU7 từ Trung Quốc và tự mình lái thử chiếc xe điện này mỗi ngày, không phải để khoe khoang mà vì ông thật sự ấn tượng với công nghệ của họ.

“Thách thức lần này lớn hơn cả làn sóng Nhật Bản từng bùng nổ vào thập niên 1980. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc có đủ năng lực sản xuất để cung ứng cho toàn bộ thị trường Bắc Mỹ chỉ bằng các nhà máy trong nước. Điều duy nhất hiện nay giúp bảo vệ các nhà sản xuất ô tô Mỹ chính là mức thuế quan cao cùng lệnh cấm đối với các thiết bị điện tử có nguồn gốc từ Trung Quốc. Nếu không có rào cản thương mại, chúng tôi có thể phá sản", CEO Ford nói với Business Insider.

So với những năm 1980, khi Mỹ phải áp đặt hạn ngạch nhập khẩu để kiềm chế làn sóng xe Nhật, mối đe dọa từ Trung Quốc hiện nay mang tính toàn cầu và sâu sắc hơn nhiều. Xe điện Trung Quốc hiện vẫn chưa được phép bán tại Mỹ, nhưng Ford là một thương hiệu toàn cầu, vì vậy khoảng cách địa lý không còn là lớp bảo vệ hữu hiệu.

Farley cho biết lợi thế của các hãng xe Trung Quốc nằm ở công nghệ tích hợp: “Hệ thống điện tử của họ vượt xa chúng ta. Huawei và Xiaomi hiện diện trong hầu hết xe nội địa Trung Quốc. Người dùng chỉ cần ngồi vào xe, toàn bộ thế giới số của họ đã được đồng bộ, không cần điện thoại, không dây kết nối.”

Công nghệ xe điện Trung Quốc vượt trội hơn hẳn so với phần còn lại của thế giới. Ảnh: Bloomberg

Ông cũng không ngần ngại thừa nhận: “Chúng ta đang trong cuộc cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc. Họ đang hoàn toàn thống trị thị trường xe điện toàn cầu và ngày càng mở rộng cả các khu vực ngoài Trung Quốc.”

Tại Mỹ, các chính sách từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump như việc hủy bỏ ưu đãi thuế xe điện lên tới 7.500 USD đang làm chậm đà phát triển xe điện. Dù vậy, CEO Ford tin rằng đây chỉ là sự chững lại tạm thời.

Ông dự đoán xe điện sẽ sớm chiếm ít nhất 5% thị phần nội địa trong ngắn hạn, và tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng khi các mẫu xe giá rẻ hơn được tung ra, còn người tiêu dùng dần quen với công nghệ mới.

Cảnh báo của Farley không chỉ là lời than thở. Nó là hồi chuông báo động cho toàn ngành ô tô Mỹ rằng cuộc chơi đã thay đổi, và nếu không thích nghi nhanh chóng, “Detroit” sẽ chỉ còn là di sản trong viện bảo tàng của kỷ nguyên xe xăng.

