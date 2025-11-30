Vừa qua, đại diện Báo VietNamNet cùng phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) đã trao số tiền 131.584.898 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ bé Phạm Thị Linh Đan ở xóm Xuân Lam 2, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An. Bé Linh Đan là nhân vật trong bài viết: “Bác sĩ kêu gọi cứu cháu bé 2 tuổi ở Nghệ An bị u não ác tính”.

Số tiền 131.584.898 đồng bạn đọc giúp đỡ bé Phạm Thị Linh Đan đã được trao tận tay gia đình bé

Vợ chồng anh Phạm Ngọc Hiệp có 7 người con. Cách đây vài tháng, bé Linh Đan có những biểu hiện: sốt cao, nôn liên tục, đi lại loạng choạng, mắt lác hẳn sang một bên, đầu đau nhức dữ dội.

Thấy bất thường, gia đình đưa con đến Bệnh viện Nhi Nghệ An thăm khám. Ngày 6/11, qua kết quả chụp chiếu, bác sĩ cho biết trong não bé Linh Đan có một khối u lớn ở tuyến tùng - vị trí đặc biệt nguy hiểm, việc phẫu thuật cực kỳ rủi ro, nhất là với một em bé mới 2 tuổi.

Ngay sau đó, Linh Đan được chuyển vào khoa Phẫu thuật thần kinh 1 - Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng của bé rất nặng, tiên lượng xấu, tỷ lệ tử vong cao.

Từ khi Linh Đan nhập viện, gia đình phải vay mượn khắp nơi để có tiền đóng viện phí. Vì gia cảnh khó khăn nên bệnh viện tạo điều kiện cho gia đình đóng khoản tạm ứng 11 triệu đồng ban đầu. Tuy nhiên, khoản tiền này cũng trở thành gánh nặng lớn đối với vợ chồng anh Hiệp. Nhà không có, tài sản duy nhất là con thuyền cũ kỹ, vì thế họ không biết bấu víu vào đâu, chỉ biết nhìn nhau trong tuyệt vọng.

Sau khi hoàn cảnh của bé Linh Đan được Báo VietNamNet chia sẻ, gia đình đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn đọc. Số tiền 131.584.898 đồng của bạn đọc gửi về quỹ báo đã được chuyển đến tận tay gia đình bé.

Anh Phạm Ngọc Hiệp cho biết, Linh Đan vừa được chuyển sang khoa Hồi sức (Bệnh viện Nhi Trung ương) để tiếp tục điều trị.

“Các bác sĩ nói bệnh của con còn phải theo dõi và điều trị lâu dài. Trong lúc gia đình khó khăn, không xoay xở được viện phí cho con chữa bệnh thì được mọi người giúp đỡ. Số tiền này giúp con có thêm điều kiện chữa bệnh và thêm tia hy vọng cho con sự sống mới”, anh Hiệp xúc động bày tỏ.