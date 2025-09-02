Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành chỉ thị về việc tăng cường quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với kết cấu hạ tầng giao thông tại các địa phương.

Chỉ thị nêu rõ, mặc dù hệ thống pháp luật đã quy định đầy đủ về quản lý hành lang an toàn, song thời gian qua vẫn còn tình trạng lấn chiếm, sử dụng sai mục đích, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Điển hình là vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) ngày 30/8, gây cháy nhiều phương tiện và có nguy cơ ảnh hưởng kết cấu công trình.

Hiện trường vụ cháy. Ản: Đình Hiếu

Để khắc phục tình trạng này, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu:

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, chỉ đạo rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt công tác sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác tại các địa phương; kịp thời xử lý trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ trái quy định của pháp luật

Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ, làm uy hiếp an toàn công trình đường bộ trên địa bàn.

Đặc biệt các địa phương không để xảy ra tình trạng hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ như đã xảy ra tại gầm cầu Vĩnh Tuy đã nêu ở trên và báo cáo về Bộ Xây dựng kết quả rà soát trước ngày 25/9 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

UBND các tỉnh, thành cũng được yêu cầu lập kế hoạch di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.

Bộ trưởng cũng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng phối hợp Hà Nội đánh giá ảnh hưởng vụ cháy và đề xuất giải pháp trước ngày 15/9.

Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát báo cáo toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ và biện pháp bảo đảm phòng cháy, chữa cháy kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 25/9.

Bộ Xây dựng khẳng định việc tuân thủ quy định về quản lý hành lang an toàn đường bộ là nhiệm vụ bắt buộc để đảm bảo an toàn công trình, phương tiện và người dân. Các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.