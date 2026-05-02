Khoảng 9h sáng nay (2/5), người dân sống trên đường Ngô Tất Tố (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM) bất ngờ phát hiện khói lửa bùng phát dữ dội từ một căn nhà cao tầng. Ngay lập tức, tiếng tri hô báo cháy vang động cả khu phố.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: BT

Nhiều người dân địa phương đã huy động bình chữa cháy mini tiếp cận hiện trường để dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói đen đặc bốc cao hàng chục mét.

Theo các nhân chứng, thời điểm lửa bùng phát, bên trong có 3 người đang mắc kẹt. Lối thoát phía dưới bị khói lửa bịt kín, nạn nhân phải tháo chạy lên các tầng trên để tránh ngạt và kêu cứu.

3 người kẹt trên tầng cao căn nhà được người dân cùng lực lượng PCCC bắc thang, giải cứu. Ảnh: BT

Lực lượng chức năng phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây triển khai vòi rồng, phong tỏa một đoạn đường để phục vụ công tác cứu hộ. Sau nỗ lực tiếp cận, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, căn nhà xảy ra hỏa hoạn có quy mô nhiều tầng, khu vực tầng trệt được cho thuê để kinh doanh tiệm thuốc tây. May mắn, cả 3 người mắc kẹt đã được người dân và lực lượng PCCC bắc thang giải cứu, đưa xuống đất an toàn.

Đến 10h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa để thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn cũng như mức độ thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.