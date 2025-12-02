Vụ cháy xảy ra lúc 1h sáng nay (2/12), tại căn nhà có kết cấu 1 trệt, 1 tầng lầu nằm sâu trong hẻm đường Liên ấp 2-6 (xã Vĩnh Lộc, TPHCM).

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: KM

Vào thời điểm trên, người dân sống trong khu vực bất ngờ phát hiện mùi khét và thấy ngọn lửa bốc lên dữ dội từ nhà hàng xóm. Ngay lập tức, họ hô hoán và tìm cách tiếp cận hiện trường để ứng cứu.

Thời điểm xảy ra vụ việc, căn nhà có cửa sắt kiên cố bị khóa trái từ bên trong. Người dân đã phải đập kính tầng lầu để tiếp cận và giải cứu những người mắc kẹt.

Theo lời kể của một nhân chứng, ba người, gồm hai người lớn và một bé gái 10 tuổi, đã được đưa ra ngoài nhưng đều bị bỏng. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi bị mắc kẹt tại phòng tầng 1 và không thể được cứu thoát kịp thời.

Xác nhận với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết thời điểm xảy ra cháy có 4 người trong căn nhà. Vụ cháy khiến bé gái 8 tuổi tử vong và 3 người bị thương được chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, hai người lớn được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy và bé gái 10 tuổi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng để điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã lập đoàn đến thăm hỏi, động viên gia đình và các nạn nhân bị thương. Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp cùng Công an TPHCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn.