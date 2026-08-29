Vụ việc liên quan đến cháy xe máy điện xảy ra ngày 24/8, gần đền Baba Ramdev ở thành phố Suratgarh, bang Rajasthan, Ấn Độ. Hai thiếu niên 13 tuổi may mắn thoát nạn và không bị thương.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, 3 thiếu niên đi hai chiếc xe máy điện đang dừng trước một cánh cổng, một người đi vào bên trong. Chỉ ít giây sau, một trong hai chiếc xe bất ngờ phát lửa và cháy rất nhanh.

Cậu bé đang ngồi trên xe lập tức nhảy khỏi xe và chạy ra xa. Người bạn khác 13 tuổi cũng nhanh chóng lùi chiếc xe của mình khi ngọn lửa đang bao trùm chiếc xe máy điện đang nằm trên mặt đường.

Đoạn video cho thấy hai thiếu niên đứng cách xa chiếc xe, hoảng hốt nhìn ngọn lửa bùng lên dữ dội. Chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong khoảng hơn 10 phút.

Theo truyền thông địa phương, vụ cháy có thể liên quan đến việc pin xe điện bị phát nổ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

(Theo Viral Press)

Bạn có góc nhìn nào về nội dung trên? Hãy gửi ý kiến dưới phần bình luận của bài viết hoặc chia sẻ ý kiến về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!