Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa cấp cứu thành công bệnh nhân Đ.T.G (38 tuổi, trú tại phường Móng Cái), trong tình trạng nguy kịch sau khi nhảy cầu Bãi Cháy.

Sau khi xảy ra sự việc, bệnh nhân may mắn được người dân phát hiện, cứu vớt kịp thời và phối hợp cùng lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Thời điểm nhập viện, người bệnh lơ mơ, hạn chế vận động, khó thở nhiều, sưng nề, bụng trướng, phổi giảm thông khí.

Nhận thấy tình trạng nặng của bệnh nhân, khoa Cấp cứu đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Người bệnh được khẩn trương cấp cứu, hồi sức, hội chẩn các chuyên khoa thăm khám tổng quát và chụp cắt lớp toàn thân. Kết quả hội chẩn cho thấy bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, bụng trướng, khó thở. Hình ảnh siêu âm cho thấy rất nhiều máu trong ổ bụng người bệnh.

Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ, ê-kíp mổ đã mở ổ bụng làm sạch, kẹp chặt vết chảy máu và truyền bù khoảng 1.200ml huyết tương và hồng cầu cho bệnh nhân.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với ê-kíp gây mê hồi sức, sau 2 giờ, ca mổ đã xử lý triệt để các tổn thương, chảy máu. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân có thể ngồi dậy dưới sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Còn các chấn thương khác đang được điều trị bảo tồn và tiếp tục theo dõi.

Không chỉ nỗ lực cứu sống bằng chuyên môn, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện cũng tích cực động viên, khích lệ tinh thần để bệnh nhân vượt qua cơn đau, lấy lại niềm tin và suy nghĩ tích cực sau biến cố.