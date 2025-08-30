Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h15 ngày 30/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại bãi ô tô, xe máy ở khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện có khói đen dày đặc kèm theo mùi khét bốc ra từ khu vực gần chân cầu Vĩnh Tuy và Cảng Hà Nội.

"Khói đen đặc bốc lên rất nhanh kèm theo mùi khét khiến nhiều người đi trên cầu Vĩnh Tuy hoảng hốt. Tôi thấy nhiều người hoang mang, không biết cháy gì nên vội đứng lại xem", nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Khói đen đặc từ vụ cháy gần chân cầu Vĩnh Tuy. Ảnh: Đào Hà

Một nhân chứng khác cho biết, quan sát từ trên cầu Vĩnh Tuy xuống họ thấy có nhiều ô tô, xe máy ở bên trong và lửa bùng lên dữ dội. Đáng chú ý, khu vực này tập trung nhiều kho xưởng và phương tiện.

Hiện trường vụ cháy

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường, tiếp cận dập lửa.

Hiện công tác chữa cháy đang được tích cực triển khai.