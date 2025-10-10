Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 10/10, vụ cháy xảy ra tại nhà kho chứa sản phẩm dược của một công ty trên địa bàn thôn Nghĩa Hảo (xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ nghe một tiếng nổ lớn rồi ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Công nhân đang làm việc tại đây chỉ kịp tri hô nhau bỏ chạy, một số không kịp di dời đồ đạc.

Cũng theo người này, do vụ cháy bùng lên nhanh chóng nên học sinh đang học tại trường THCS Phú Nghĩa cách hiện trường khoảng 50m phải cho nghỉ sớm.

Khói, lửa bốc ra từ bên trong nhà kho. Ảnh: G.C

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 28 đến hiện trường.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế, lực lượng PCCC phải tiếp tục dùng máy xúc để đẩy đổ tường, phun nước làm mát.

Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy. Ảnh: G.C

Công nhân di dời đồ đạc bên trong nhà kho ra ngoài. Ảnh: G.C

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 40m2 nhà xưởng; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.