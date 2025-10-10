Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h ngày 10/10, vụ cháy xảy ra tại nhà kho chứa sản phẩm dược của một công ty trên địa bàn thôn Nghĩa Hảo (xã Phú Nghĩa, Hà Nội).

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, họ nghe một tiếng nổ lớn rồi ngọn lửa nhanh chóng bùng lên. Công nhân đang làm việc tại đây chỉ kịp tri hô nhau bỏ chạy, một số không kịp di dời đồ đạc.

Cũng theo người này, do vụ cháy bùng lên nhanh chóng nên học sinh đang học tại trường THCS Phú Nghĩa cách hiện trường khoảng 50m phải cho nghỉ sớm.

638c3024 426f 46d0 8183 2a977be3aace.jpeg
Khói, lửa bốc ra từ bên trong nhà kho. Ảnh: G.C

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 28 đến hiện trường.

Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế, lực lượng PCCC phải tiếp tục dùng máy xúc để đẩy đổ tường, phun nước làm mát.

9a5cee57 4e94 49e3 a690 19a7dbc41e07.jpeg
Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy. Ảnh: G.C
ccd4a060 294f 43c9 802b 5bc0648f52e2.jpeg
Công nhân di dời đồ đạc bên trong nhà kho ra ngoài. Ảnh: G.C

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, vụ cháy đã thiêu rụi khoảng 40m2 nhà xưởng; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.