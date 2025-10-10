Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 hôm nay (10/10), ngọn lửa bùng phát tại tầng trên cùng của căn nhà số 947 Đê La Thành, đỏ rực cả một góc phố.

Đám cháy lớn có thể nhìn thấy từ xa, khiến nhiều người đi đường lo lắng.

Nhận được tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP điều động Đội CC&CNCH khu vực số 8 và số 10 xuống hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Đến khoảng 21h50, đám cháy được khống chế. Các đơn vị tiến hành dập tàn, làm mát và rà soát hiện trường.

Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, bên trong hiện trường, chất cháy chủ yếu là mùn cưa, gỗ ép...

Anh Lê Văn Hưởng - người ở gần hiện trưởng cho biết, tối nay, anh phát hiện ra nhà hàng xóm bị cháy và đã hô hoán để mọi người chạy ra ngoài.

"Lúc phát hiện ra sự việc tôi đã tri hô và chạy đến đập cửa báo cho chủ nhà biết", anh Hưởng nói.

Người dân sinh sống ở gần hiện trường cho biết, vào buổi trưa cùng ngày, ngôi nhà 947 Đê La Thành đã bị cháy một lần và đám cháy đã được khống chế.





Đám cháy đỏ rực một góc phố.

Đến chiều tối lại tiếp tục xảy ra cháy tại đây.

Hiện Công an phường đã mời chủ nhà lên trụ sở làm việc.





Lực lượng PCCC&CNCH đã điều 4 xe cứu hỏa tới hiện trường để khống chế đám cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường sau khi khống chế đám cháy.