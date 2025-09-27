XEM CLIP:

Vụ cháy xảy ra lúc 11h ngày 27/9 tại một bãi giữ xe trên đường Nguyễn Thị Nhuần, phường An Phú Đông, TPHCM.

Cột khói đen bốc cao. Ảnh: HC

Vào thời điểm trên, người dân nghe nhiều tiếng nổ liên tiếp rồi phát hiện đám cháy bùng phát dữ dội tại bãi giữ xe. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khói đen cuồn cuộn bao trùm cả một góc khu dân cư phường An Phú Đông.

Người dân dùng bình chữa cháy mini, kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành, do khói đen dày đặc gây ngạt buộc họ phải rút lui.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: HC

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH TPHCM đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Công tác khống chế gặp khó khăn vì đám cháy lớn, nhiệt độ cao, nguy cơ lan sang khu vực lân cận. Lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường Nguyễn Thị Nhuần để đảm bảo an toàn cho công tác cứu hỏa.

Đến gần 12h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Ghi nhận ban đầu, nhiều tài sản trong bãi giữ xe bị hư hại nặng, trong đó có một ô tô khách 45 chỗ bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được làm rõ.