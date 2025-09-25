Hôm nay (25/9), ca sĩ Khánh Phương, tên thật là Phạm Khánh Phương đã đến làm việc tại Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TPHCM) theo thư mời của đơn vị này vì nghi vấn quảng cáo web cờ bạc trong MV mới phát hành của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Ca sĩ Khánh Phương đến làm việc theo giấy mời của Phòng PA05, Công an TPHCM. Ảnh: L.A

Trong những ngày qua, Phòng PA05 cũng mời làm việc đối với ca sĩ Ưng Hoàng Phúc (tên thật Nguyễn Quốc Thanh), Lâm Chấn Huy (tên thật là Hoàng Văn Hiệp), diễn viên Đại An (tên thật là Lê Đại An) và một số diễn viên, ê kíp thực hiện MV “Anh em trước sau như một” của nhóm Ngũ Hổ Tướng.

Liên quan đến việc bị Công an TPHCM mời nhiều lần nhưng không đến làm việc như mạng xã hội lan truyền, Khánh Phương cho biết, đó là thông tin sai sự thật. Theo nam ca sĩ, anh đã nhận giấy mời của Phòng PA05, Công an TPHCM vào trưa 24/9 nên sắp xếp làm việc vào ngày 25/9.

Như đã thông tin, nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm các thành viên như: Ưng Hoàng Phúc, Dương Ngọc Thái, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy và Lưu Hưng. Mới đây, nhóm này đã phát hành MV "Anh em trước sau như một" trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và một số ca sĩ, diễn viên, ê kíp tham gia sản xuất MC "Anh em trước sau như một" cũng làm việc với Công an TPHCM. Ảnh: T.N.

Tuy nhiên, khi MV vừa phát hành, cộng đồng mạng phản ứng dữ dội khi cho rằng có quảng cáo trá hình web cá độ. Cụ thể, trong các cảnh quay xuất hiện logo web cá độ trên áo, bao bì, trên cốc nước… và thậm chí xuất hiện phân cảnh nhân vật trong MV lướt điện thoại trang web cá độ.

Khi dư luận phản ứng, kêu gọi tẩy chay và đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc thì một số thành viên của Ngũ Hổ Tướng đã xóa MV có các logo nhạy cảm đó để đăng tải lại một phiên bản mới.

Nguồn thông tin cho hay, một số ca sĩ, diễn viên và những người thuộc ê kíp tham gia sản xuất MV, khi làm việc với cơ quan chức năng đã thừa nhận sai, khi trong MV có xuất hiện logo, hình ảnh web cá độ.

Những hình ảnh logo, web cờ bạc xuất hiện trong MV nhưng đến nay ca sĩ Khánh Phương lại cho rằng, đó là sơ suất... Ảnh: Chụp màn hình

Riêng ca sĩ Khánh Phương mới đây trên trang cá nhân có trình bày về những ồn ào xung quanh nhóm Ngũ Hổ Tướng và MV nghi vấn quảng cáo web cờ bạc.

“Khánh Phương và nhóm có nhận được lời mời hợp tác tài trợ của một công ty TNHH truyền thông và giải trí, sự kiện MB… Họ muốn xuất hiện logo một vài cảnh nhỏ trong MV “Anh em trước sau như một”.

Sau khi thống nhất, Khánh Phương đã giao cho ê kíp kỹ thuật thực hiện ghép một vài cảnh có logo như quý vị đã thấy. Khánh Phương và nhóm không hề biết là có liên quan đến những web cờ bạc vì tin tưởng vào tính pháp lý của giấy phép ĐKKD của công ty MB…. Và cả nhóm không bao giờ nghĩ đến việc quảng bá hoặc quảng cáo gì cho những web liên quan đến cờ bạc”, Khánh Phương giải trình trước cộng đồng như vậy và nhấn mạnh, là sơ suất và chủ quan.

Tuy nhiên, trước giải trình này, cộng đồng mạng cho là bao biện, quanh co, không có tính thuyết phục,…

Công an TPHCM đang phối hợp cùng cơ quan chức năng khác để xác minh, thẩm định nội dung MV, làm rõ và xử lý theo quy định.