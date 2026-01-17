Từ một cơn đau đầu xuất hiện đột ngột tại nhà, ngày 13/1, người phụ nữ 76 tuổi (quốc tịch Campuchia) bất ngờ rơi vào tình trạng hôn mê sâu do xuất huyết não - một thể đột quỵ đặc biệt nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Theo con gái bệnh nhân, trước đó bà hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, khi vào nhà vệ sinh, bà bất ngờ la hét dữ dội. Người thân chạy vào thì thấy bệnh nhân nôn ói liên tục, nhanh chóng mất ý thức và rơi vào trạng thái hôn mê chỉ trong thời gian rất ngắn.

Bệnh nhân được đưa đến cấp cứu một bệnh viện tại Phnom Penh (Campuchia). Nhận thấy tình trạng của bà quá nặng, các bác sĩ Campuchia đã khẩn cấp liên hệ với cơ sở y tế tại Việt Nam để nhờ hỗ trợ chuyên môn.

Bác sĩ cấp cứu người bệnh. Ảnh: BVCC.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Chí Cường (Chủ tịch Hội Can thiệp thần kinh TPHCM) cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin, ông đã cử một ê-kíp cấp cứu chuyên sâu đến cửa khẩu Tịnh Biên để tiếp nhận bệnh nhân từ Campuchia và nhanh chóng chuyển về bệnh viện.

Khi xe cấp cứu đến cửa khẩu, tình trạng của bệnh nhân đã nguy kịch như lơ mơ, hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ khoảng 6-7 điểm, kèm suy hô hấp nặng. Ê-kíp buộc phải đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy cho người bệnh ngay tại cửa khẩu để duy trì sự sống.

Sau khi thăm khám, chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân vỡ túi phình mạch máu não. Đây là trường hợp đặc biệt nguy hiểm khi túi phình có kích thước trên 10mm, cổ rộng, đã vỡ và có nguy cơ tái vỡ rất cao. Hình dạng túi phình biến dạng, nếu tái vỡ, nguy cơ tử vong gần như không tránh khỏi.

Tiến sĩ Cường đã trực tiếp thực hiện can thiệp mạch cho bệnh nhân. Ê-kíp tiến hành đặt stent kết hợp thả coil nhằm loại bỏ hoàn toàn túi phình, ngăn chặn nguy cơ tái xuất huyết. Sau khoảng một giờ can thiệp, ca thủ thuật thành công, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa gồm hồi sức cấp cứu, can thiệp mạch thần kinh và hồi sức tích cực, bệnh nhân từng bước vượt qua lằn ranh sinh tử. Sau nhiều ngày điều trị, tình trạng tri giác của người bệnh cải thiện rõ rệt, chức năng thần kinh ổn định, không ghi nhận di chứng vận động. Kết quả này được đánh giá là vượt ngoài mong đợi đối với một trường hợp cao tuổi xuất huyết não nặng.

Theo Tiến sĩ Cường, xuất huyết não là bệnh lý nguy hiểm hơn nhiều so với nhồi máu não do diễn tiến nhanh và khó lường. Có bệnh nhân hôn mê sâu và tử vong trong thời gian ngắn song cũng có trường hợp tiến triển chậm hơn nếu lượng máu xuất huyết không quá lớn. Vì vậy, việc đánh giá chính xác tình trạng và lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp đóng vai trò then chốt, quyết định cơ hội sống còn của người bệnh.

