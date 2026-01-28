Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 tiếp nhận bệnh nhân N.T.V. (37 tuổi, trú tại Lục Ngạn, Bắc Ninh) vào sáng 17/1 trong tình trạng nguy kịch, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn.

Trước đó, sản phụ vừa được mổ lấy thai khoảng 2 giờ thì xuất hiện rối loạn đông máu nặng, diễn biến nhanh và phức tạp.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là ca bệnh tối cấp, nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời. Bệnh viện lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động lực lượng y bác sĩ của nhiều chuyên khoa như Sản, Gây mê hồi sức, Huyết học - Truyền máu… khẩn trương vào cuộc.

Sản phụ đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Trong “cuộc chạy đua với thời gian”, bệnh nhân liên tục được truyền các chế phẩm máu với số lượng lớn. Tổng cộng, các bác sĩ đã truyền 3.500ml khối hồng cầu, 1.800ml huyết tương tươi đông lạnh và 500ml Cryoprecipitate nhằm bù lại lượng máu mất, kiểm soát rối loạn đông máu và duy trì các chức năng sống.

Theo các bác sĩ, đây là ca rối loạn đông máu rất nặng sau sinh, nếu không được xử trí đúng và kịp thời, bệnh nhân có thể rơi vào sốc mất máu, suy đa cơ quan.

Với sự phối hợp nhịp nhàng liên chuyên khoa, các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 đã nỗ lực từng phút giây cứu sống bệnh nhân từ tay “tử thần” và bảo tồn tử cung thành công giúp bệnh nhân giữ trọn thiên chức làm mẹ.

Sau 9 ngày được điều trị tích cực tại Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức và Khoa Sản II, sức khỏe chị V. ổn định, các chỉ số đông máu trở về bình thường. Ngày 26/1, sản phụ đã xuất viện.