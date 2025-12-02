Chiều 2/12, Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn nhà 2 tầng nằm trong hẻm đường Liên ấp 2-6, xã Vĩnh Lộc làm bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người bị thương.

Theo thông tin từ Công an xã Vĩnh Lộc, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng cùng ngày, tại căn nhà không số, có thiết kế 1 trệt, 1 tầng lầu nằm trong con hẻm đường Liên ấp 2-6.

Ngay khi nhận thông tin, Công an xã đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ cùng 20 an ninh cơ sở đến hiện trường để thực hiện công tác bảo vệ và cứu nạn cứu hộ. Cùng thời điểm, lực lượng PCCC và CNCH Công an TPHCM cũng được đề nghị chi viện.

Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy làm bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương. Ảnh: MK

Khi lực lượng chức năng đến nơi, người dân đã kịp thời dập tắt đám cháy và đưa được hai nạn nhân đi cấp cứu gồm anh N.Đ.T (43 tuổi, ngụ TPHCM) và cháu gái N.T.P.A (10 tuổi, ngụ Đắk Lắk).

Công an xã tiếp tục tìm kiếm và đưa thêm 2 nạn nhân là chị N.T.K.A (34 tuổi, ngụ Đắk Lắk) và cháu N.N.T.X (8 tuổi, ngụ Đắk Lắk) đến Phòng khám Đa khoa Gia Định. Tại đây, bé X. được xác định đã tử vong.

Các nạn nhân bị thương nặng cũng nhanh chóng được chuyển tuyến lên các bệnh viện lớn để điều trị gồm anh N.Đ.T và chị N.T.K.A cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy; bé gái N.T.P.A cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Liên quan vụ việc, UBND xã Vĩnh Lộc đã nhanh chóng thành lập hai đoàn công tác đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi Đồng 2 để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các trường hợp bị thương. Một tổ công tác khác được cử đến hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong.

Địa phương đã hỗ trợ ban đầu 5 triệu đồng cho mỗi trường hợp bị thương và 10 triệu đồng đối với trường hợp tử vong.