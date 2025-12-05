XEM CLIP: (Nguồn: Phước Sáng)

Theo Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM và Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ cháy nghiêm trọng ở số 227 Trần Hưng Đạo.

Có 6 nạn nhân được tiếp nhận. Trong đó, có 4 trường hợp đã tử vong gồm:

Lương Quỳnh A. (nữ, SN 1997): Ngưng tim, ngưng thở; dù được hồi sức nhưng không qua khỏi.

Đinh Thị Khánh H. (nữ, SN 1985): Ngưng tim, ngưng thở; hồi sức không thành công.

Đinh Khánh L. (nữ, SN 2018): Ngưng tim, ngưng thở; không hồi phục dù được cấp cứu.

Hoàng Nhật K. (nam, SN 2023): Ngưng tim, ngưng thở; được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhân dân Gia Định hồi sức nhưng không qua khỏi.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Như Sỹ

Hai trường hợp bị thương do nhảy lầu, ngạt khí gồm:

Trần Thị Thùy Linh (nữ, SN 2004): Được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi, điều trị chuyên khoa.

Trần Thị Ngọc Khuê (nữ, SN 2007): Được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định theo dõi, điều trị chuyên sâu.

Ảnh: Như Sỹ

Như VietNamNet đã đưa tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 4h ngày 5/12 tại một quán ăn nằm trên đường Trần Hưng Đạo.

Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lan rộng, bao trùm căn nhà. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy rõ từ xa.

Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận hiện trường.

Đám cháy được khống chế, cảnh sát giải cứu nhiều người mắc kẹt và chuyển đi bệnh viện cấp cứu. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong. Công an TPHCM đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại ban đầu.