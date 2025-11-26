Video: Tân Hoa Xã/Haokan Baidu

Số liệu cập nhật được trang Baijiahao Baidu của Trung Quốc dẫn từ các quan chức Hong Kong cho hay, tính đến 8h23 tối 26/11, trận hỏa hoạn quy mô lớn xảy ra tại cụm chung cư Wang Fuk Court đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và 15 người bị thương.

Quan chức Hong Kong Chou Wing Yin nói: “Có 9 người, trong đó có 1 lính cứu hỏa, thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ cháy, trong khi 4 trường hợp còn lại tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Có 15 người bị thương, trong đó có 2 lính cứu hỏa”.

Ông Chan Derek Armstrong, Phó giám đốc Sở cứu hỏa Hong Kong cho biết cơ quan này đã nhận được cuộc gọi báo cháy tại cụm chung cư vào 14h51 chiều. Ngay sau đó, Sở cứu hỏa Hong Kong đã điều động nhiều xe chữa cháy và 22 đội lính cứu hỏa đến dập lửa.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh: Tân Hoa Xã/Haokan Baidu

Ông Chan chia sẻ với hãng thông tấn CNN: “Khi lính cứu hỏa đến nơi, các giàn giáo đã bắt lửa và lan vào trong tòa nhà cũng như nhiều tòa chung cư khác. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức tiến hành công tác dập lửa. Đến 15h02, tín hiệu cảnh báo cháy được nâng lên mức 3. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi giàn giáo bị cháy bắt đầu đổ. Đến 15h34, tín hiệu cảnh báo cháy nâng lên mức 4. Đến 18h tối, tín hiệu cảnh báo nâng lên mức 5”.

Từ đoạn video được Tân Hoa Xã chia sẻ, có thể thấy lửa lớn đang thiêu rụi nhiều tòa nhà trong cụm chung cư Wang Fuk Court và chưa thể khống chế.