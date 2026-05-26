XEM CLIP:

Sáng 26/5, đại diện Đồn Công an khu công nghiệp Tân Thành (Công an TPHCM) cho biết, các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà máy Tôn Hoa Sen Phú Mỹ, trong Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ.

“Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ”, đại diện Đồn Công an khu công nghiệp Tân Thành thông tin.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 22h tối 25/5, người dân phát hiện khói lửa bốc lên dữ dội trong khu xưởng tẩy gỉ của nhà máy. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực chứa nhiều vật liệu.

Nhân chứng cho biết, lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc cao khiến cả khu công nghiệp náo loạn. Một số công nhân cùng lực lượng bảo vệ lập tức sử dụng các thiết bị chữa cháy ban đầu để dập lửa, đồng thời hô hoán di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong thời gian ngắn, đám cháy đã bao phủ hàng trăm mét vuông nhà xưởng khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội bên trong khu xưởng của nhà máy. Ảnh: P.M.N

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TPHCM) nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

Do đám cháy bùng phát lớn, lực lượng chức năng phải phong tỏa một phần tuyến đường quanh khu vực để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến gần 23h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản cùng một phần nhà xưởng bị thiêu rụi.