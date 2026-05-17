Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h07 ngày 17/5, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội) nhận được tin báo cháy tại xưởng gỗ ở thôn Mông Phụ (Sơn Tây, Hà Nội).

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan rộng, bao trùm xưởng gỗ rộng khoảng 200m2. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 26 khẩn trương điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy tại thôn Mông Phụ. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng đã sử dụng nguồn nước tại chỗ để dập lửa. Sau khoảng 45 phút, đám cháy được khống chế.

Đến 7h14, đám cháy được dập tắt hoàn toàn; lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sử dụng máy xúc để bới tàn, phun nước làm mát.

Vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.