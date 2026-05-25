Lạng Sơn:

Tối 25/5, trao đổi với PV VietNamNet, bà Từ Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một xưởng gỗ, sản xuất ván ép khá rộng ở thôn Na Hoa.

Cột khói có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: Đ.X

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc nghi ngút bên trong xưởng gỗ, kiểm tra thì thấy ngọn lửa bùng lên tại khu vực nguyên liệu làm ván ép. Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương tiến hành dập lửa.

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân di chuyển gỗ ra ngoài nhằm tránh cháy lan. Ảnh: Đ.X

Tại hiện trường, lực lượng chức năng và chủ xưởng gỗ khẩn trương di dời vật liệu ra ngoài nhằm tránh cháy lan. Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành phun nước dập lửa.

Sau khoảng hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người; phần lớn nguyên liệu mùn gỗ dùng làm ván ép đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều nguyên liệu làm ván ép. Ảnh: Đ.X

Đám cháy được dập tắt sau khoảng 1 giờ. Ảnh: Đ.X

Xe khách chở 33 người bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Bắc - Nam Khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam, xe giường nằm chở theo 33 hành khách bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng có mặt, kịp thời khống chế đám cháy.

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư lúc rạng sáng, trăm người tháo chạy Lửa bùng lên tại căn hộ tầng 10 chung cư Nam An (phường Bình Thạnh, TPHCM) lúc sáng sớm, khiến trăm cư dân từ người già đến trẻ nhỏ hốt hoảng tháo chạy.