Tối 25/5, trao đổi với PV VietNamNet, bà Từ Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một xưởng gỗ, sản xuất ván ép khá rộng ở thôn Na Hoa.

2dbc3307b22933776a38.jpg
Cột khói có thể nhìn thấy từ xa. Ảnh: Đ.X

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc nghi ngút bên trong xưởng gỗ, kiểm tra thì thấy ngọn lửa bùng lên tại khu vực nguyên liệu làm ván ép. Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương tiến hành dập lửa.

Ảnh chụp Màn hình 2026 05 25 lúc 18.44.23.png

Lực lượng chức năng phối hợp với người dân di chuyển gỗ ra ngoài nhằm tránh cháy lan. Ảnh: Đ.X

Tại hiện trường, lực lượng chức năng và chủ xưởng gỗ khẩn trương di dời vật liệu ra ngoài nhằm tránh cháy lan. Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành phun nước dập lửa.

Sau khoảng hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế.

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người; phần lớn nguyên liệu mùn gỗ dùng làm ván ép đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

706035836_3233506293488975_4479392554355598081_n.jpg
Ngọn lửa thiêu rụi nhiều nguyên liệu làm ván ép. Ảnh: Đ.X
66e10a5d8b730a2d5362.jpg
Đám cháy được dập tắt sau khoảng 1 giờ. Ảnh: Đ.X