Một vụ cháy vừa xảy ra tại xưởng gỗ, ván ép ở xã Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn). Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, có thể nhìn thấy từ xa.
Tối 25/5, trao đổi với PV VietNamNet, bà Từ Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày tại một xưởng gỗ, sản xuất ván ép khá rộng ở thôn Na Hoa.
Vào thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc nghi ngút bên trong xưởng gỗ, kiểm tra thì thấy ngọn lửa bùng lên tại khu vực nguyên liệu làm ván ép. Ngay sau đó, người dân đã báo cho chính quyền địa phương.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương tiến hành dập lửa.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng và chủ xưởng gỗ khẩn trương di dời vật liệu ra ngoài nhằm tránh cháy lan. Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành phun nước dập lửa.
Sau khoảng hơn 1 giờ, đám cháy được khống chế.
Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người; phần lớn nguyên liệu mùn gỗ dùng làm ván ép đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.