Liên quan đến vụ cháy quán Volume (Volume Club) tại phường Từ Liêm (Hà Nội), sáng 12/5, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra và khắc phục hậu quả.

Ghi nhận vào gần 10h cùng ngày, các lực lượng công an, kiểm sát bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

Các kỹ thuật viên và kiểm sát viên ghi hình, đo đạc kỹ lưỡng mọi dấu vết tại hiện trường vụ cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sau vụ cháy kéo dài suốt 7 tiếng, nhiều cấu kiện của ngôi nhà bị đổ sập, sắt thép biến dạng, cong vênh do nhiệt độ cao.

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 11/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội nhận tin báo cháy tại nhà hàng thuộc hộ kinh doanh Volume (Volume Club).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe hút khói, 1 xe cần vươn, 4 xe chỉ huy, 2 xe tải chở phương tiện cùng hơn 70 cán bộ, chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, 10, 11, 16, 17 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 182m², cao 2 tầng, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê và giải khát.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục phun nước dập tàn, làm mát các cấu kiện và tìm kiếm người mắc kẹt. Quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện 1 thi thể trong đám cháy và bàn giao cho cơ quan y tế.

Chiều 11/5, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.