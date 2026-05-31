Tây Ninh:

Khoảng 17h ngày 31/5, một kho chứa phế liệu nằm tại ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn có gió mạnh, trong khi bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Chỉ trong ít phút, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu vực xung quanh. Đám cháy sau đó lan sang một tiệm sửa xe máy và một số hộ dân lân cận, gây nguy cơ cháy lan trên diện rộng.

Nhiều hộ dân sinh sống xung quanh nhanh chóng di chuyển tài sản và sơ tán đồ đạc ra khu vực an toàn nhằm hạn chế thiệt hại.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: MĐ

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Tây Ninh điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hơn 10 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Các chiến sĩ lập tức triển khai đội hình phun nước khoanh vùng bọc lót phía ngoài để ngăn cháy lan, đồng thời tiếp cận trực diện vào "biển lửa" nhằm hạ nhiệt và dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Do diện tích kho phế liệu lớn và chứa nhiều chất dễ cháy, công tác cứu hộ, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Lửa đỏ rực kèm cột khói đen bốc cuồn cuộn hàng chục mét. Ảnh: MĐ

Vụ hỏa hoạn thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập, đứng kín một đoạn đường quốc lộ 1 để theo dõi, quay phim và chia sẻ lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Đến gần 19h cùng ngày, lực lượng chức năng mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Nguyên nhân vụ việc và mức độ thiệt hại đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.