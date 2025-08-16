Rạng sáng 16/8, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Trung Mỹ Tây đã bắt giữ đối tượng tình nghi sát hại tài xế xe ôm công nghệ trên đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ).

Hiện trường con hẻm nhỏ, nơi tài xế xe ôm công nghệ bị sát hại. Ảnh: N.T

Trước đó, khoảng 22h đêm 15/8, người dân ở hẻm 314 đường Huỳnh Thị Hai nghe tiếng la hét thất thanh. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ nằm gục trên nền đường, trên cổ có vết thương, xung quanh vương nhiều vết máu.

Bên cạnh nạn nhân còn có xe máy và túi xách, trong ví vẫn còn một số tiền.

Nạn nhân được xác định là ông P. (47 tuổi), làm nghề xe ôm công nghệ.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, đồng thời trích xuất dữ liệu camera an ninh quanh khu vực để truy xét nghi phạm.

Vài giờ sau, Công an bắt giữ một người đàn ông, tình nghi là hung thủ và đang tập trung đấu tranh, điều tra động cơ gây án.