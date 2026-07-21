TPHCM:

10h ngày 21/7, các lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà dân kết hợp cho thuê trọ trên địa bàn phường Gò Vấp.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Ảnh: MT

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, người dân sống trên đường Quang Trung (phường Gò Vấp) phát hiện khói đen bốc lên nghi ngút từ tầng trệt của căn nhà 4 tầng. Ngay lập tức, mọi người hô hoán, dùng các biện pháp chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội kèm theo cột khói đen đặc quánh bao trùm toàn bộ căn nhà.

Khói đen bốc nghi ngút từ căn nhà 4 tầng. Ảnh: MT

Theo các nhân chứng, lúc xảy ra sự cố, khu vực này đang bị mất điện. Lửa và khói độc bít kín lối đi chính ở tầng trệt khiến những người bên trong không thể thoát ra bằng cửa trước.

Trong tình thế nguy cấp, nhiều nạn nhân đã chạy ra khu vực ban công các tầng trên, sau đó trèo sang mái nhà của các hộ dân liền kề để thoát hiểm an toàn.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy và ngăn không cho cháy lan sang các nhà dân xung quanh.