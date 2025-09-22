Xem clip:

Thông tin ban đầu, khoảng 2h ngày 22/9, một vụ cháy xảy ra tại tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Tất Thành (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Người dân cố dập lửa nhưng bất thành. Đám cháy sau đó bùng phát dữ dội.

Lửa bùng lên dữ dội tại một tiệm tạp hoá trên đường Nguyễn Tất Thành. Ảnh cắt từ clip

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH địa phương điều động phương tiện đặc chủng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tham gia công tác chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, cố gắng dập tắt đám cháy. Ảnh: T.C

Ngọn lửa được khống chế nhưng sau đó bùng phát dữ dội, khói cao hàng chục mét, lan sang căn nhà kế bên và một chi nhánh ngân hàng.

Ông Võ Văn Hành, Chủ tịch UBND xã Năm Căn cho biết, khoảng 5h cùng ngày, đám cháy được dập tắt, rất may không ghi nhận thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.