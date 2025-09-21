XEM CLIP: (Nguồn: Nguyễn Quốc Phương)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cháy sau khi một ô tô lùi làm đổ trụ bơm xăng.

Thời điểm xảy ra sự việc, ô tô hiệu Mercedes, biển số Hà Nội, bất ngờ lùi nhanh và va trúng trụ bơm xăng. Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ xuống, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy (chưa rõ biển kiểm soát) đang chờ tiếp nhiên liệu.

Lửa nhanh chóng bùng lên ở trụ bơm xăng bị đổ. Ảnh chụp màn hình

Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bén vào hai xe máy. Nam nhân viên cây xăng bị trụ bơm đè trúng cố vùng vẫy thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cửa hàng đã sử dụng bình cứu hỏa tại chỗ để khống chế đám cháy.

Một nhân viên làm việc tại cây xăng cho biết, người đồng nghiệp gặp nạn đã kịp thời chạy thoát và không bị thương.

Cây xăng hoạt động bình thường vào sáng ngày 21/9.

Trụ bơm đã được bọc lại. Ảnh: Đình Hiếu

Đến sáng 21/9, hoạt động tại cửa hàng xăng dầu nói trên đã trở lại bình thường. Trụ bơm gặp sự cố đã được bọc lại và đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hiện, Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) đã cử lực lượng đến hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.