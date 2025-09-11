Chiều tối nay (11/9), tại TPHCM xuất hiện trận mưa giông lớn kéo dài hơn 2h gây ra tình trạng ngập nghiêm trọng hàng loạt tuyến đường.

Trong mưa giông có hiện tượng lốc xoáy mạnh cuốn ngã biển hiệu, mái tôn nhà dân.

Hình ảnh tôn bay lơ lửng trên đường phố TPHCM gây nguy hiểm cho người dân. Ảnh cắt từ clip.

Ghi nhận lúc 17h cùng ngày, trên đường Hồng Bàng, đoạn qua cầu vượt Cây Gõ, phường Minh Phụng, hàng loạt mái tôn nhà dân bị lốc xoáy cuốn bay 'như giấy' trên đường.

Sự việc khiến nhiều người khiếp sợ phải vứt xe, lao nhanh vào trú ẩn ở nhà dân bên đường. May mắn, sự việc không gây thương tích về người. Hai người đàn ông đã lao nhanh ra giữ các tấm tôn lại, di dời vào vị trí an toàn.

Hàng loạt cây bị bật gốc, ngả nghiêng sau cơn mưa giông. Ảnh: HC.

Mưa giông lớn cũng gây ngập nhiều tuyến đường khu vực phía Tây Bắc TPHCM như: Nguyễn Văn Quá, Song Hành (phường Đông Hưng Thuận), đường Phan Huy Ích (phường Tân Sơn), đường Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối (phường Hạnh Thông)...

Tình trạng ngập nặng gây ra không ít khó khăn cho người dân khi đi làm về, học sinh tan học. Nhiều phương tiện chết máy, hàng ngàn người phải dầm mưa nhiều giờ trên cung đường về nhà.

Nước ngập trên đường Song Hành, phường Đông Hưng Thuận khiến xe chết máy hàng loạt. Ảnh: TK.

Người dân lội nước dẫn bộ xe máy về nhà. Ảnh: TK.

Người đi xe máy ngã nhào khi di chuyển qua đoạn đường ngập. Ảnh: TK.

Học sinh tiểu học lội nước về nhà. Ảnh: TK.