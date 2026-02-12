Vụ cháy lớn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 12/2 tại một căn nhà gần khu vực cầu vượt Gò Mây, giao lộ Lê Đức Anh – Phạm Đăng Giảng (TPHCM).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: LM

Thời điểm trên, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét từ căn nhà. Lo ngại cháy lan, nhiều hộ dân và các công ty lân cận khẩn trương di dời tài sản ra khu vực an toàn.

Theo nhân chứng, ngay khi phát hiện hỏa hoạn, họ lập tức báo cho chủ nhà và gọi lực lượng phòng cháy chữa cháy. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ, gây khó khăn cho việc tiếp cận, dập lửa.

Lửa đỏ rực bên trong căn nhà. Ảnh: LM

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Khu vực 9 đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác dập lửa.

Sau khoảng 30 phút nỗ lực, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Vụ việc thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ theo dõi, khiến giao thông trên đường Lê Đức Anh ùn tắc cục bộ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời có mặt, tiếp cận và khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các công ty lân cận. Ảnh: LM

Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.