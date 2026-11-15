Lửa và khói đen bốc lên từ ban công một căn hộ tầng 10 tòa S4, khu đô thị Goldmark City (Hà Nội), khiến nhiều cư dân lo lắng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 15/11, một vụ cháy xảy ra tại tòa chung cư S4 (Khu đô thị Goldmark City, số 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội).

Người dân chứng kiến sự việc cho biết, thời điểm trên, họ phát hiện lửa và khói đen bốc ra từ khu vực ban công tầng 10 tòa chung cư S4.

“Khi đang ở tầng 1, chúng tôi thấy khói đen đặc bốc lên nhanh chóng. Nhiều người dân đã báo cho Ban Quản lý tòa nhà và gọi lực lượng cứu hỏa chuyên nghiệp”, một nhân chứng kể lại.

Hiện trường vụ cháy chung cư. Ảnh: Huy Mạnh

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa.

Đến gần 10h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.