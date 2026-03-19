Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra trong khoảng 3h30-4h30 sáng tại khu dân cư Brajeshwari Annex, thuộc thành phố Indore (Ấn Độ), thời điểm hầu hết các nạn nhân đang ngủ. Trong số những người tử vong có 2 trẻ em, 3 phụ nữ và 3 nam giới. Ngoài ra, 3 người khác được đưa ra ngoài trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát trưởng thành phố Indore, Santosh Kumar Singh, cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là chập điện tại điểm sạc ô tô điện, khiến chiếc xe đỗ trước nhà bốc cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang căn nhà 3 tầng.

Đáng chú ý, bên trong ngôi nhà có hơn 10 bình gas, trong đó ít nhất 4 bình phát nổ liên tiếp, khiến kết cấu công trình bị phá hủy nghiêm trọng. Nhân chứng cho biết họ nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, làm rung chuyển cả khu vực.

Một yếu tố khiến vụ cháy trở nên đặc biệt nghiêm trọng là hệ thống khóa cửa điện tử. Khi mất điện do hỏa hoạn, các cửa không thể mở thủ công, khiến lực lượng chức năng phải phá cửa để tiếp cận hiện trường, làm chậm thời gian cứu nạn. Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bên trong, không có lối thoát.

Hiện trường vụ cháy.

Ngôi nhà được xác định thuộc sở hữu của ông Manoj Pugalia, một thương nhân ngành polymer. Cơ quan điều tra cho rằng ngoài các bình gas, trong nhà có thể còn lưu trữ hóa chất dễ cháy, khiến lửa lan nhanh hơn.

Hiện cơ quan chức năng chưa xác nhận chính thức mẫu xe điện liên quan. Tuy nhiên, qua hình ảnh hiện trường, chiếc xe được cho là giống Tata Punch EV. Dù vậy, kết luận cuối cùng vẫn phải chờ giám định pháp y.

Các điều tra viên đang làm rõ liệu sự cố xuất phát từ hệ thống sạc trên xe, dây sạc, ổ điện hay hệ thống điện trong nhà. Trước khi có kết luận chính thức, việc quy trách nhiệm cho bất kỳ hãng xe hay thiết bị cụ thể nào vẫn được xem là quá sớm.

Vụ cháy đặt ra cảnh báo lớn đối với thói quen sạc xe điện tại nhà, đặc biệt là việc sử dụng ổ cắm dân dụng hoặc thiết bị không đạt chuẩn. Trong điều kiện hệ thống điện cũ, quá tải hoặc thiếu bảo vệ nhiệt, nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là khi sạc qua đêm.

Theo Cartoq

