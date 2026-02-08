Một chủ xe Chevrolet Corvette C8 đã gặp sự cố nghiêm trọng sau khi chiếc Corvette Stingray bất ngờ phát nổ trong khoang động cơ rồi bốc cháy. Sự việc xảy ra khi xe đang vận hành bình thường, biến trải nghiệm cầm lái mẫu xe hiệu năng cao này thành tình huống nguy hiểm ngoài ý muốn.

Đoạn video ghi lại vụ việc gần đây xuất hiện trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Video được ghi lại từ kính thông minh của người lái. Theo ghi nhận, chiếc xe đang di chuyển ở tốc độ khoảng 80 mph (129 km/h), sau đó giảm xuống còn 60 mph (97 km/h) khi đi vào khúc cua trái. Ngay thời điểm này, một tiếng nổ nhỏ phát ra từ khu vực khoang động cơ.

Người lái lập tức nhìn vào gương chiếu hậu và phát hiện lửa bùng lên từ phía sau xe. Anh nhanh chóng tấp xe vào lề, chuyển cần số về chế độ P và vội vàng rời khỏi xe, dường như chưa kịp tắt máy. Khi quay lại quan sát, ngọn lửa đã lan rất nhanh, chỉ trong vài giây đã bao trùm toàn bộ phần đuôi xe. Người lái sau đó kịp lấy một số vật dụng từ ghế phụ rồi rời xa chiếc xe đang cháy.

Về nguyên nhân của sự cố, năm 2025 hãng xe Chevrolet từng ban hành lệnh tạm dừng bán đối với một số mẫu Corvette mới, đồng thời triệu hồi hơn 23.000 xe do nguy cơ cháy trong quá trình tiếp nhiên liệu. Tuy nhiên, đợt triệu hồi này chỉ áp dụng cho các phiên bản sử dụng động cơ V8 trục khuỷu phẳng, gồm Z06 và ZR1. Chiếc Stingray trong vụ việc lần này không nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Một số nhận định cho rằng sự cố có thể xuất phát từ việc rò rỉ nhiên liệu trong khoang động cơ, khiến nhiên liệu rò ra và tiếp xúc với hệ thống ống xả đang ở nhiệt độ cao. Tuy vậy, giả thuyết này vẫn chưa lý giải được hoàn toàn hiện tượng xuất hiện tiếng nổ nhỏ từ phía sau xe trước khi bùng cháy.

Hiện nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, nhiều ý kiến cho rằng điều may mắn nhất đối với chủ xe lúc này có lẽ là hợp đồng bảo hiểm đủ tốt để xử lý hậu quả sau sự cố.

Theo Carscoops

