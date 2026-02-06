Mới đây, một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc ghi cảnh tài xế và người đi đường loay hoay mở cửa để giải cứu ba hành khách mắc kẹt trong một chiếc xe điện Dongfeng eπ 007 đang bốc cháy dữ dội.

Trong video, chiếc sedan điện bị mất lái, trượt khỏi đường và đâm vào hàng rào công trình. Cú va chạm ban đầu không có vẻ quá nghiêm trọng, tuy nhiên pin của xe nhiều khả năng đã bị hư hỏng. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, khói và lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ khoang cabin.

Người lái xe may mắn thoát ra ngoài ngay sau tai nạn, nhưng anh không thể mở cửa sau để cứu các hành khách khác do tay nắm cửa ẩn không bật ra. Đáng chú ý, cửa xe sau đó còn đóng sập lại, khiến toàn bộ hệ thống cửa bị khóa cứng. Sau khoảng 29 giây, khói đen bắt đầu tràn vào khoang hành khách, mọi lối thoát gần như bị bịt kín.

Trong tình thế khẩn cấp, người lái xe và một người đi đường đã phải dùng khuỷu tay và đá đập vỡ cửa kính để đưa các nạn nhân ra ngoài. Chỉ 52 giây sau va chạm, ngọn lửa đã bùng phát rõ rệt bên ngoài xe. Bất chấp nguy hiểm, người đàn ông hỗ trợ cứu nạn vẫn kịp kéo hành khách cuối cùng ra khỏi chiếc xe điện đang cháy dữ dội.

Ba hành khách may mắn thoát khỏi chiếc xe đang bốc cháy dữ dội sau vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin sau đó, cả ba hành khách đều bị bỏng nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Người đi đường tham gia cứu hộ bị bỏng nặng ở tay, phải băng bó nhiều tháng và có nguy cơ không thể tiếp tục công việc lái xe tải. Thương hiệu eπ của Dongfeng cho biết đội ngũ kỹ thuật đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra.

Hôm qua, ngày 5/2, Dongfeng đã phát đi thông cáo chính thức, xác nhận vụ việc và gửi lời chia buồn tới các nạn nhân. Hãng cho biết vụ tai nạn xảy ra tại Văn Sơn, tỉnh Vân Nam vào ngày 19/3/2025. Vụ cháy xảy ra sau khi chiếc xe điện này va chạm tốc độ cao với xe tải. Tuy nhiên, Dongfeng cũng cảnh báo các video lan truyền có thể không phản ánh đầy đủ toàn bộ hiện trường.

Một số nguồn tin không chính thức tại Trung Quốc từng cho rằng có hành khách thiệt mạng trong vụ cháy, song thông tin này đến nay vẫn chưa được xác nhận.

Dongfeng eπ 007 là mẫu sedan điện thể thao 4 cửa được đưa ra thị trường nội địa Trung Quốc từ năm 2024. Ảnh: Piston

Dongfeng eπ 007 là mẫu sedan điện thể thao 4 cửa được đưa ra thị trường nội địa Trung Quốc từ năm 2024. Xe sử dụng pin LFP, hướng tới độ bền và tính an toàn, đồng thời sở hữu thiết kế tay nắm cửa dạng ẩn có thể tự động bật ra khi xe được mở khóa. Ở bên trong, việc mở cửa được thực hiện bằng nút bấm, kèm theo cơ cấu mở khóa cơ khẩn cấp bố trí tại mỗi cánh cửa, nằm bên dưới vị trí tựa tay.

Tuy nhiên, theo hình ảnh trong đoạn video lan truyền, sau khi xảy ra va chạm, toàn bộ cửa xe đều không thể mở được, bất chấp việc xe vẫn được trang bị cơ chế mở cửa khẩn cấp. Sự việc đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu quả thực tế của các giải pháp "ẩn" tay nắm cửa và điều khiển điện tử khi xe rơi vào tình huống tai nạn nghiêm trọng.

Qua đó cho thấy, trong những tình huống sinh tử, tay nắm cửa cơ học, dễ tiếp cận và hoạt động độc lập vẫn là yếu tố an toàn mang tính quyết định. Đó cũng là lý do thúc đẩy Trung Quốc siết chặt quy định an toàn với xe điện, đặc biệt là các chi tiết liên quan đến thoát hiểm.

Mới đây, Trung Quốc đã phê duyệt tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc đối với tay nắm cửa ô tô. Theo đó, từ 1/1/2027, tất cả xe con và xe thương mại hạng nhẹ đều phải trang bị tay nắm cửa có thể mở cơ học trong trường hợp khẩn cấp.

