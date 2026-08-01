Gần 16h ngày 1/8, một vụ cháy đã xảy ra bên trong Công ty Nội thất Phúc Hưng (thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 và 32 đến hiện trường dập lửa.

Khói đen bốc lên từ khu vực nhà xưởng của công ty. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy xác định đám cháy xảy ra tại nhà xưởng có diện tích khoảng 800m², kết cấu tường gạch xây lửng, mái lợp tôn. Khu vực xảy ra cháy là nơi tập kết mùn cưa, phế liệu trong xưởng.

Lực lượng chữa cháy đã triển khai phun nước dập lửa, dập tàn, làm mát và thoát khói.

Lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng tiếp cận hiện trường.

Hơn 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không có thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố hệ thống, thiết bị điện gây cháy.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.