Khi kim xăng chạm vạch đỏ, nhiều người vẫn cố chạy thêm vài cây số để “tiện đường đổ sau” và đây là suy nghĩ chủ quan của rất nhiều tài xế khi đèn báo xăng bật sáng.

Tuy nhiên, hành động tưởng chừng vô hại này lại đang âm thầm "giết chết" chiếc xe của họ, dẫn đến những hỏng hóc nghiêm trọng và chi phí sửa chữa tốn kém bất ngờ.

Bài học xương máu từ một lần chết máy giữa đường

Câu chuyện của anh Phan Mạnh Hùng (Đông Anh, Hà Nội) là một ví dụ điển hình. Là một người làm kinh doanh, anh Hùng thường xuyên di chuyển bằng ô tô. Tuy nhiên, "do tính chất công việc bận rộn nên khi đèn báo xăng bật sáng, tôi vẫn luôn nghĩ xe còn có thể chạy ít nhất được 50-70km nữa nên thường đợi khi nào tiện đường mới đổ xăng", anh Hùng kể lại.

Một chiếc xe bị hỏng bơm xăng được đưa về gara để xử lý. Ảnh: Ngô Minh

Nhưng tuần trước, thói quen đó đã khiến anh phải trả giá đắt. Đang lái xe trên đường gặp khách hàng, đèn báo xăng đã sáng từ lâu nhưng anh vẫn chủ quan vì cho rằng chỉ di chuyển tới chỗ hẹn có 6km, xong hẹn đổ xăng cũng chưa muộn.

Nhưng thật không may, mới di chuyển được hơn nửa quãng đường và đang dừng chờ đèn đỏ, động cơ bắt đầu lịm dần, máy giật giật vài cái rồi tắt hẳn do hết xăng. Chiếc xe của anh Hùng nằm chết máy giữa ngã tư khiến dòng phương tiện lưu thông bị ảnh hưởng không nhỏ.

"Tôi vừa bực bội vì trễ hẹn với khách hàng, vừa phải gọi xe cứu hộ để kéo xe về xưởng. Chẩn đoán từ gara là bơm xăng bị hỏng và kết quả là tôi nhận được hóa đơn sửa chữa gần 10 triệu đồng", anh Hùng ngậm ngùi chia sẻ.

Đèn báo xăng không phải là "lời nhắc nhở"

Trường hợp của anh Hùng không phải là hiếm. Trên thực tế, nhiều tài xế xem đèn báo nhiên liệu như một "lời nhắc" thay vì một "cảnh báo khẩn cấp". Họ không biết rằng, việc thường xuyên để xe chạy trong tình trạng sắp cạn xăng là một trong những cách nhanh nhất để làm hỏng các bộ phận quan trọng của xe, đặc biệt là bơm xăng.

Để bình nhiên liệu thường xuyên cạn khiến bơm xăng nhanh hỏng. Ảnh: 911 Workshop

Theo kỹ sư ô tô Nguyễn Ngọc Thắng – Giám đốc trung tâm dịch vụ Auto i-Tech (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ, có hai bộ phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi xe thường xuyên cạn xăng.

Kỹ sư Thắng giải thích: "Hầu hết các xe ô tô hiện đại đều đặt bơm xăng ngâm trong bình nhiên liệu. Thiết kế này có lý do vì xăng không chỉ là nhiên liệu để đốt, mà còn đóng vai trò là dung dịch làm mát và bôi trơn cho chính mô-tơ bơm. Khi lượng xăng quá thấp, bơm có thể bắt đầu hút không khí thay vì nhiên liệu. Việc 'chạy khan' này khiến mô-tơ bơm bị quá nhiệt, các chi tiết bên trong bị mài mòn nhanh chóng và cuối cùng là cháy bơm xăng."

Chi phí thay thế bơm xăng không hề rẻ, tùy thuộc vào dòng xe, có thể từ vài triệu đồng đối với xe phổ thông đến hàng chục triệu đồng đối với các dòng xe sang. Rõ ràng là 'hóa đơn' đó đắt hơn nhiều so với việc tiết kiệm vài lít xăng, anh Thắng nhấn mạnh.

Một nguy cơ khác là cặn bẩn. Kỹ sư Thắng nói thêm: "Dù xăng có 'sạch' đến đâu, qua thời gian sử dụng, đáy bình xăng luôn lắng đọng một lượng cặn bẩn, rỉ sét và có thể cả hơi nước ngưng tụ."

Khi mức nhiên liệu xuống quá thấp, bơm xăng sẽ hút cả phần cặn này lên hệ thống, gây tắc nghẽn lọc xăng và kim phun hoặc bộ lọc xăng. Hậu quả là động cơ hoạt động yếu, rung giật, tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn và nặng nhất là không thể khởi động. Chi phí súc rửa hoặc thay thế kim phun cũng rất tốn kém, kỹ sư Thắng cảnh báo.

Lời khuyên dành cho người dùng ô tô Việt Nam

Vì những lý do trên, kỹ sư Thắng khuyến cáo các tài xế nên từ bỏ hoàn toàn thói quen đợi đèn báo mới đổ xăng. "Nguyên tắc vàng là hãy đổ xăng khi kim xăng báo còn 1/4 bình, hãy coi đèn báo xăng là tín hiệu cảnh báo cuối cùng cho trường hợp bất khả kháng, chứ không phải là mốc để bạn bắt đầu tìm cây xăng.

Chuyên gia ô tô khuyến cáo người dùng nên đổ xăng khi kim xăng báo còn 1/4 bình. Ảnh: Ngô Minh

Thói quen nhỏ này giúp bảo vệ bơm nhiên liệu, hệ thống phun xăng, bộ xúc tác và quan trọng nhất là kéo dài tuổi thọ động cơ, từ đó tránh được những phiền toái không đáng có trên đường.

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!