Sáng 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Băng Nhân

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, tàu hỏa SE2 chạy tuyến đường sắt Bắc – Nam theo hướng TPHCM đi Hà Nội, khi đến Km1581 đoạn qua thôn Tân Quang, xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng (trước đây thuộc xã Sông Phan, tỉnh Bình Thuận) đã va chạm với một người đàn ông đang đi trên đường ray.

Cú va chạm khiến nạn nhân bị hất văng khỏi đường ray và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm để phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông N.V.P. (35 tuổi, trú xã Tân Lập).

Sau khi hoàn tất thủ tục, tàu SE2 tiếp tục hành trình, sự cố không làm gián đoạn lưu thông trên tuyến Bắc - Nam.