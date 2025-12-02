Một tình huống giao thông nguy hiểm vừa xảy ra vào khoảng 9h16 sáng nay (2/12) trên cầu Thăng Long - Hà Nội và được camera hành trình của ô tô con ghi lại.

Xem video:

Đoạn video được tài khoản Nguyễn Trung đăng tải lên diễn đàn OTO+ cho thấy sự bất cẩn và thiếu quan sát của tài xế xe tải khi chuyển làn. Theo đó, chiếc xe tải mang BKS của Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ) đang đi ở làn bên trái bất ngờ xi nhan chuyển làn sang bên phải.

Tuy nhiên, lúc này có một chiếc xe con màu đen hiệu Toyota Vios đang đi bên cạnh. Hậu quả, pha chuyển làn của xe tải trở thành cú tông vào đuôi ô tô con, khiến chiếc xe này mất lái và xoay 180 độ, sau đó văng sang làn ngược chiều và tiếp tục va chạm mạnh với một xe khách ở phía đối diện. Hiện vẫn chưa rõ thương vong trong tình huống va chạm trên.

Theo các chuyên gia lái xe an toàn, tài xế xe tải trong tình huống trên đã mắc nhiều lỗi phổ biến và rất nguy hiểm. Trong đó có việc thiếu quan sát, chuyển làn đột ngột và không đánh giá khoảng cách với xe đi bên cạnh. Với kích thước lớn và nhiều điểm mù, người lái xe tải cần thao tác từ tốn, tránh đánh lái, chuyển làn đột ngột khi không đủ an toàn.

Các vị trí điểm mù của xe tải. Ảnh minh hoạ: Car and Driver

Đây cũng là bài học cho bất kỳ người tham gia giao thông nào khi đi gần xe tải, xe ben hay container bởi với kích thước lớn, những loại xe này có rất nhiều "điểm mù" mà tài xế khó có thể quan sát hết.

Kinh nghiệm được các "tài già" đưa ra là hạn chế tối đa tình huống đi song song, đồng thời tránh xa các vị trí điểm mù của những chiếc xe có kích thước lớn để đảm bảo an toàn.

Nguồn video: Trung Nguyễn/Oto+

